W. P. Carey (WKN: A1J5SB) besitzt eine interessante Dividende. Gemessen an der aktuellen Jahresdividende in Höhe von 4,22 US-Dollar winken bei dem aktuellen Aktienkurs von 77,31 US-Dollar 5,45 % Dividendenrendite. Mehr steht garantiert in den Startlöchern. Schließlich erhöht das Management in jedem Vierteljahr die Ausschüttungssumme je Aktie, wenn auch moderat. Mit den starken Zahlen für das vierte Quartal und der neuen Prognose sind Weichen für weiteres Dividendenwachstum gestellt. Aber W. P. Carey ...

Den vollständigen Artikel lesen ...