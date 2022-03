Bei der HelloFresh-Aktie (WKN: A16140) hat es nun im Rahmen der aktuellen Quartalsberichtssaison einen Einblick in die Ganzjahreszahlen gegeben. Oder eben den Rückblick auf das volle Geschäftsjahr 2021, das weiterhin von der Pandemie beeinflusst gewesen ist. Für den E-Commerce-Akteur gewiss kein Nachteil. Nun ist es an der Zeit, einen Foolishen Blick auf dieses Quartalszahlenwerk zu riskieren. Insgesamt steht ein deutlich zweistelliges Wachstum in den Büchern. Wichtig ist weiterhin, das Momentum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...