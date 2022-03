Bei den Anlegern in Europa liegen die Nerven blank. Die Furcht vor einer weiteren Eskalation im Ukraine-Krieg lässt den Dax am Dienstag um 2,6 Prozent auf bis zu 14.088 Punkte abrutschen. Der EuroStoxx50 gibt bis zu 2,7 Prozent auf 3817 Zähler nach. "Die furchtbare Situation verschlimmert sich, da der schwere Beschuss bebauter Gebiete uns zeigt, was uns noch bevorsteht", sagte Neil Wilson, Marktanalyst vom Online-Broker Markets.com. Der US-Satellitenfirma ...

