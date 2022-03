LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat im Februar einen Dämpfer erhalten. Der Einkaufsmanagerindex des britischen Forschungsunternehmens IHS Markit fiel im Monatsvergleich um 0,5 Punkte auf 58,2 Zähler, wie Markit am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die Erstschätzung wurde leicht nach unten korrigiert. Zunächst war ein Rückgang auf 58,4 Punkte gemeldet worden.

Der Index hält sich weiter deutlich über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert damit für Februar nach wie vor ein Wachstum der Wirtschaftsleistung in der Industrie.

Trotz des Stimmungsdämpfers sieht Markit die Industrie der Eurozone grundsätzlich auf einem guten Weg. "Der leichte Rückgang des PMI sollte nicht davon ablenken, dass der Februar für die Eurozone-Industrie weitgehend positiv verlaufen ist", kommentierte Markit-Experte Joe Hayes die Stimmungsdaten. Die Nachfrage nach Industrieerzeugnissen sei gestiegen, sagte er und verwies auf die Überwindung der Omikron-Welle.

Allerdings könnte der Krieg in der Ukraine für Wachstumseinbußen sorgen und das Inflationsrisiko zusätzlich befeuern, warnte der Markit-Experte. Analystin Melanie Debono von Pantheon Macroeconomics wies darauf hin, dass die russische Invasion in der Ukraine die Lieferengpässe und den Materialmangel verschärfen könnte, der die Industriebetriebe bereits während der Corona-Pandemie belastet hat.

Eine gegenläufige Entwicklung zeigte sich in den beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone. Während sich die Stimmung in den deutschen Industriebetrieben im Februar eintrübte, hellte sie sich in den französischen Firmen spürbar auf. Allerdings liegt der Stimmungsindikator in Frankreich weiter unter dem Indexwert für Deutschland.

Die Daten im Überblick:





Region/Index Februar Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Industrie 58,2 58,4 58,4 58,7

DEUTSCHLAND

Industrie 58,4 58,5 58,5 59,8

FRANKREICH

Industrie 57,2 57,6 57,6 55,5

ITALIEN

Industrie 58,3 58,0 --- 58,3

SPANIEN

Industrie 56,9 56,0 --- 56,2°

(Angaben in Punkten)



