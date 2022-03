Wieso bezahlen Menschen für Handtaschen, Schmuck oder Uhren mehrere tausend Euro? Oder anders gefragt: Was macht die Marken der Hersteller so wertvoll? Andreas Lipkow von der comdirect nimmt für uns die sogenannten Luxus-Aktien unter die Lupe und erklärt ihren "Burggraben"-Vorteil sowie ihre wichtigsten Absatzmärkte und verrät, welche dieser Aktien in ein gut aufgestelltes Depot gehören.