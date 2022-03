Bei den autonomen Taxis von Waymo und Cruise steuert eine KI das Fahrzeug. Dafür dürfen die beiden Anbieter in Kalifornien jetzt auch Geld von ihren Kund:innen verlangen. Die Google-Schwesterfirma Waymo und die General-Motors-Tochter Cruise haben grünes Licht für den Start kommerzieller Robotaxi-Dienste in Kalifornien bekommen. Voraussetzung ist allerdings noch, dass ein Sicherheitsfahrer am Steuer sitzen muss, wie die Regulierungsbehörde CPUC am Montag (Ortszeit) mitteilte. Beide Unternehmen bieten inzwischen auch Fahrten an, bei denen der Fahrersitz leer bleibt...

