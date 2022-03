DJ Commerzbank erhöht mittelfristiges Ertrags- und Gewinnziel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank wird dank einer guten Entwicklung im Kundengeschäft und steigender Zinsen in Polen zuversichtlicher. Die Bank hob die in ihrer "Strategie 2024" definierten Ziele für die Erträge, den operativen Gewinn und die Eigenkapitalrendite an, wie das Institut anlässlich seines Kapitalmarkttages mitteilte. Dadurch sei es möglich, mehr Geld als bisher vorgesehen an die Aktionäre auszuschütten.

Die Commerzbank will die Erträge bis 2024 nun auf 9,1 Milliarden Euro steigern, das wären 400 Millionen Euro mehr als bislang geplant. Das operative Ergebnis soll 3 Milliarden Euro statt 2,7 Milliarden erreichen. Die Eigenkapitalrendite sieht die Bank nun bei "mehr als" 7 Prozent, bisher hatte sie rund 7 Prozent in Aussicht gestellt. Die Bank will einschließlich für das Jahr 2024 rund 3 bis 5 Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe ausschütten.

"Wir wollen unseren Eigentümern attraktive Renditen ermöglichen und verlässlich Kapital ausschütten", sagte Vorstandschef Manfred Knof. "Das ist ein Eckpfeiler unserer Strategie."

Die Bank hatte vor einem Jahr die neue Strategie angekündigt, die mit einem Abbau von brutto 10.000 Stellen und einer deutlich Ausdünnung des Filialnetzes einhergeht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2022 06:05 ET (11:05 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.