Hamburg, 01. März 2022. Die auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA erweitert ihr Portfolio und investiert in AllTokenFootball. AllTokenFootball hat das Ziel, Fußballbegeisterte und Social-Media-Follower in echte Fans zu verwandeln, die ihren Verein unterstützen, an seinem Erfolg teilhaben und sogar ein Stück davon besitzen können. Durch die Blockchain ist es für Fans möglich, kleine, tokenisierte Anteile an Vereinen zu erwerben und sie so durch Kapital zu unterstützen, was die Fangemeinschaft und Loyalität stärkt. Das Unternehmen bietet ein Fan-orientiertes digitales Ökosystem, das aus mehreren Säulen besteht. Vereine können NFTs ausgeben, um historische und einzigartige Inhalte zu tokenisieren und zu monetarisieren. Die Gamifizierung des Fan-Engagements kann mit Hilfe von Utility-Tokens und einem Baukasten zur Entwicklung von Mobile Gaming erreicht werden. Darüber hinaus können Vereine durch Security Token Offerings (STO) Kapital einwerben. Dadurch besitzen die Fans einen Anteil am Verein und können sich an der Vereinsführung beteiligen. AllTokenFootball wurde von Sportligen und Vereinen für das Bestreben, das reale und das digitale Erlebnis des Sportbetriebs zu verbinden, sehr begrüßt. Das Team besteht aus erfahrenen Fachleuten, die Expertise in den Bereichen Blockchain-Technologie, Fußballmanagement sowie der digitalen Transformation von Marketing und Sponsoring im Sportsektor aufweisen. Elie Simon, CEO von AllTokenFootball: "Das einzige Ziel von Digital Fan Engagement ist es, die Fans einzubinden! Es sollte eine zweiseitige Kommunikation sein. Durch unser Ökosystem wird die Stimme der Fans wirklich gehört. Außerdem bietet es die Möglichkeit, Momente zu schaffen, die man mit Geld nicht kaufen kann." Susanne Fromm, CEO von coinIX, freut sich über den Neuzugang im coinIX-Portfolio: "AllTokenFootball fördert die Demokratisierung des Fußballmarktes und schafft ein intensives Fanerlebnis - auch aus der Ferne. In schwierigen Zeiten, wie derzeit während der Corona-Pandemie, können die Vereine weiterhin auf Finanzmittel zugreifen und die Fans können ihre Unterstützung rund um die Uhr zum Ausdruck bringen - zwischen den Spielen und sogar ohne dass Spiele stattfinden. Das ist ein großartiges Beispiel für die Möglichkeiten, die diese Technologie bietet."

