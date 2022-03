DJ GEA schließt Verkauf des Kälteanlagengeschäfts in Frankreich ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anlagenbauer Gea Group hat den Verkauf seines Kälteanlagenbau- und Servicegeschäfts in Frankreich abgeschlossen. Käufer ist das französische Unternehmen Syclef. Über die finanziellen Details wurde Stillschweigen vereinbart, teilte im MDAX gelistete Unternehmen mit. Gea will sich in Frankreich nun auf den Verkauf von Kompressoren sowie zugehörige Dienstleistungen und Ausrüstungen konzentrieren.

Gea und Syclef hatten im September 2021 exklusive Verhandlungen über den Verkauf des Geschäftsbereichs aufgenommen.

March 01, 2022

