DJ ADAC: Spritpreise im Februar so hoch wie nie

BERLIN (Dow Jones)--Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Februar laut ADAC auf Höchststände gestiegen. Danach kostete ein Liter Super E10 im Monatsdurchschnitt 1,742 Euro - 7,2 Cent mehr als im Vormonat. Diesel lag im Schnitt bei 1,662 Euro - ein Plus von 6,6 Cent. Der letzte Tag im Februar war laut den Angaben der teuerste Tag aller Zeiten. Für einen Liter Super E10 mussten die Autofahrer demnach 1,816 Euro bezahlen. Damit verteuerte sich Benzin binnen eines Monats um 11,1 Cent je Liter. Auch Diesel war am 28. Februar mit 1,737 Euro im Tagesdurchschnitt so teuer wie nie.

Wichtigste Ursache für die dramatische Verteuerung an den Zapfsäulen sei der Preisanstieg beim Rohöl, der weitgehend auf den jetzt entbrannten Krieg in der Ukraine zurückzuführen sei, konstatierte der Allgemeine Deutsche Automobil-Club. Angesichts der stark gestiegenen Spritpreise und Arbeitswegkosten forderte der ADAC, die in der vergangenen Woche beschlossene Anhebung der steuerlichen Entfernungspauschale auf 38 Cent bereits ab dem ersten Kilometer gelten zu lassen.

March 01, 2022 06:41 ET (11:41 GMT)

