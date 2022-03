Tokio/München (ots) -Durch die Übernahme wird IFCO Japan zum führenden Anbieter von Mehrwegverpackungen für frische Lebensmittel in Japan. IFCO fördert so weiter sein Bemühen um Nachhaltigkeit und sein auf dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft basierendes Geschäftsmodell.Gleichzeitig haben IFCO Japan und die Sanko Group eine langfristige strategische Zusammenarbeit für den japanischen Markt vereinbart.IFCO, der weltweit führende Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungen für frische Lebensmittel (RPCs), gibt den Abschluss der Übernahme des RPC-Pooling-Geschäfts von Sanko Lease durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft IFCO Japan bekannt. Durch die Übernahme geht das Geschäft auf IFCO Japan über und wird durch die IFCO Oricon Co., Ltd fortgeführt, die ihren Betrieb am 1. März 2022 aufnimmt. IFCO Japan erweitert somit seinen verfügbaren Pool von RPCs und sein Service-Center-Netzwerk erheblich und wird zum größten RPC-Pooling-Anbieter in der Lieferkette für frische Lebensmittel auf dem japanischen Markt.Kunden profitieren von der kombinierten internationalen und lokalen Expertise von IFCO und Sanko Lease. Das erweiterte Geschäft ermöglicht es IFCO Oricon, Lösungen für schnellere Durchlaufzeiten, für eine bessere RPC-Verfügbarkeit sowie für eine Rationalisierung der Bestell- und Abrechnungssysteme zu entwickeln und umzusetzen. Außerdem ermöglicht die Übernahme eine nationale Bedarfsabdeckung, mehr Service Center sowie ein breiteres Service- und Produkt-Portfolio."Wir freuen uns über diese strategische Erweiterung unseres Geschäfts und die langfristige Partnerschaft mit der Sanko Group. Außerdem sind wir überzeugt davon, dass die Zusammenführung dieser beiden großartigen Unternehmen IFCO bei seiner Mission unterstützen wird, die Lieferkette für frische Lebensmittel in Japan noch nachhaltiger zu machen", erklärt Michael Pooley, CEO der IFCO Group.Die vollständige Meldung sowie Bildmaterial finden Sie hier: https://bit.ly/3swXDcuPressekontakt:Daniela CarboneVP - Global MarketingDaniela.Carbone@ifco.comOriginal-Content von: IFCO Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130931/5159508