Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Donnerstag, 3. März 2022, 0.45 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel SchröckertEs geht um "Batman": Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel Schröckert sprechen über ihre Tops und Flops unter den Batman-Darstellern, denn diese Woche geht ein "Neuer" an den Start."Der Neue" ist Robert Pattinson, der sich an einer illustren Vorgänger-Riege messen lassen muss: Von George Clooney über Val Kilmer, Ben Affleck und Michael Keaton bis zu Christian Bale sind viele in das Fledermaus-Kostüm geschlüpft, doch nicht jeder mit Erfolg.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5159516