- Die weltweit führenden Emissionshandelsregister Gold Standard und Verra stellen die Legitimität von Emissionszertifikaten für die Nutzer von MintCarbon.io sicher

- Die Registrierung ermöglicht den Zugang, offenen Dialog und Kontakt mit Hunderttausenden von globalen Emissionsprojekten

Calgary, Kanada - 1. März 2022 - DeepMarkit Corp. ("DeepMarkit" oder das "Unternehmen") (TSXV: MKT) (OTC: MKTDF) (FWB: DEP), ein Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von ESG-gestützten Tools und Technologien der nächsten Generation konzentriert, um Unternehmen bei der Umsatzentwicklung und Rentabilitätssteigerung zu unterstützen, gibt mit Freude bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft First Carbon Corp. ("FCC") erfolgreich bei den Emissionshandelsregistern Gold Standard und Verra registriert wurde. Die Emissionshandelsregister Gold Standard und Verra legen die wichtigsten Regeln und Anforderungen fest, die erfüllt werden müssen, damit Klimaschutzprojekte, -programme oder -aktivitäten zertifiziert werden können. Die beiden Register zeigen die Leistung von Klimaschutzprojekten auf und bieten den Kontoinhabern essentielle Nachverfolgungsdienste bzw. der Öffentlichkeit eine transparente Projektdokumentation.

"Die erfolgreiche Registrierung bei zwei der größten und renommiertesten Emissionshandelsregistern der Welt ist ein wichtiger Meilenstein für DeepMarkit. Die Aufrechterhaltung einer engen Beziehung zu Gold Standard und Verra wird uns einen dauerhaften Anschluss an den Offset-Markt sichern. Wir werden damit auch in der Lage sein, mit bestehenden und neuen Projektentwicklern im Bereich des Emissionshandels, die als potenzielle Kandidaten für die von uns entwickelte Plattform MintCarbon.io in Frage kommen, in Dialog zu treten", erklärt Ranjeet Sundher, der bei DeepMarkit als interimistischer Chief Executive Officer verantwortlich zeichnet.

Bei der Prägung von NFTs für Emissionszertifikate ist es wichtig, durch eine Registerprüfung und intelligente Verträge in der Blockchain nachzuweisen, dass der Inhaber eines NFT tatsächlich Eigentümer des zugrundeliegenden Emissionszertifikats ist. Als Tochtergesellschaft von DeepMarkit, und zusätzlich zu den Zusicherungen und Garantien, die mit jedem Kunden in einem umfassenden Vertrag vereinbart werden, stellt FCC die Legitimität und den Besitz von Emissionszertifikaten durch eine Überprüfung in den Registern Gold Standard oder Verra sicher. FCC rechnet damit, sich auch in anderen, neu entstehenden Registern erfolgreich registrieren zu können, welche in puncto Glaubwürdigkeit an Gold Standard und Verra herankommen oder diese sogar übertreffen.

Durch die Nutzung von Emissionshandelsregistern kann FCC seinen Kunden bescheinigen, dass der zugrundeliegende Wert eines Emissionszertifikats rechtmäßig ist. Dies schafft Transparenz und Sicherheit hinsichtlich der Individualität der über FCCs MintCarbon.io-Plattform geprägten NFTs. Darüber hinaus verfügen die Register Gold Standard und Verra über eine Datenbank mit Hunderttausenden von verifizierten Klimaschutzprojekten, die für die bevorstehenden Prägungen von Emissionszertifikaten durch FCC von essentieller Bedeutung sein dürften.

Die Register sind für die unabhängige Verifizierung von Projekten, die wissenschaftlich fundierten Standards entsprechen und anerkannte Methoden des Carbon Accounting anwenden, zuständig. Damit wird die Genauigkeit, Präzision und Strenge bei der Messung, Überwachung und Verifizierung von Emissionssenkungen sichergestellt. Gold Standard und Verra bieten die Flexibilität eines breiten Spektrums von Methoden, die verschiedenste Möglichkeiten des Sourcings von Kompensationsprojekten sowie Umweltvorteile über die Emissionssenkung hinaus aufzeigen.

Gold Standard und Verra sind steuerbefreite und gemeinnützige Organisationen, die mittlerweile das Vertrauen von verschiedensten Interessengruppen, unter anderem auch von Nichtregierungsorganisationen, der Privatwirtschaft und Regierungsbehörden, genießen. Sie sind allgemein anerkannt und kommen sowohl im freiwilligen als auch im konformitätsorientierten Emissionshandel zum Einsatz, weil sie eine glaubwürdige und transparente Bewertung von Projektleistungen ermöglichen.

ÜBER DEEPMARKIT

DeepMarkit Corp. ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von neuartigen Instrumenten und Technologien konzentriert, um Unternehmen bei der Umsatzentwicklung und Rentabilitätssteigerung zu unterstützen. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol "MKT" gehandelt. DeepMarkits hundertprozentige Tochtergesellschaft First Carbon Corp. ("FCC") ist ein Softwareinfrastruktur-Unternehmen, das in der Tokenisierungs-Vertikale der Blockchain operativ tätig ist. FCCs wichtigstes Asset, MintCarbon.io, ist eine webbasierte Software-as-a-Service-Plattform, welche die Prägung von Emissionszertifikaten in Non-Fungible Token (NFT) ermöglicht. MintCarbon.io befindet sich derzeit in der Testphase und FCC rechnet mit einem offiziellen Start der Plattform im Jahr 2022.

Im Namen von:

DEEPMARKIT CORP.

"Ranjeet Sundher"

Ranjeet Sundher, interimistischer CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Ranjeet Sundher, interimistischer CEO

Tel: 403-537-0067

E-Mail: corp@deepmarkit.com

Web: www.deepmarkit.com

Twitter: @DeepMarkit

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von DeepMarkit liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Scheitern der Aufrechterhaltung der Registrierungen bei Gold Standard und Verra oder der Erhalt weiterer Registrierungen bei zusätzlichen Emissionshandelsregistern. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht und DeepMarkit übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch das Wertpapierrecht vorgeschrieben.

QUELLE: DEEPMARKIT CORP.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

