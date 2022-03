Die Software AG lässt ihren Worten Taten folgen und baut ihr Geschäft mit einer Übernahme aus. Für 524 Millionen Euro kaufen die Darmstädter, die selbst auf einen Börsenwert von rund 2,5 Milliarden Euro kommen, das US-Unternehmen Streamset. Die Übernahme dürfte den Produktumsatz in diesem Jahr um 12 bis 16 Prozent in die Höhe schrauben, teilte das im MDax notierte Unternehmen am späten Montagabend in Darmstadt mit. Das operative Ergebnis werde hingegen mit 13 bis 17 Millionen Euro belastet. Noch im vergangenen Jahr hatte es Spekulationen über einen möglichen Verkauf der Software AG an einen Investor gegeben. Zuletzt hatte der ...

