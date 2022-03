ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Beyond Meat nach Quartalszahlen von 60 auf 40 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Fleischersatzhersteller habe einmal mehr mit der Kostenstruktur negativ überrascht, die seine Sorgen über eine Wachstumsverlangsamung sowie den unsicheren Weg zur Profitabilität verstärkt hätten, schrieb Analyst Robert Moskow in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die deutlich enttäuschenden Bruttomargen ließen Veränderungen bei den langfristigen Erwartungen befürchten./gl/la

