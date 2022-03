Nachlese Podcast Montag. Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2716/ , alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - Gregor "Insurance" Rosinger hatte gestern mit Dassault und Leonardo zwei Top-Aktien als Insurance, daher ist er auch ytd mit dem Rosgix im Plus. Auch in Wien ist er wieder long: Ebenfalls in Insurance, VIG und Uniqa. Kostad sieht er ebenfalls interessant, hier gibt es auch einen neuen Beitrag von CCO Danny Dimitrov im Podcast: https://boersenradio.at/page/podcast/2714 - die Auflösung Pilch: Daniel Riedl.Und: Die Buwog konnte beim diesjährigen International Property Award mit zwei Projekten überzeugen: Wie das Award-Komitee am Freitag, den 25. Februar 2022 verkündete, werden das Sunset-Penthouse im Marina Tower in ...

