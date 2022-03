DGAP-News: GreenRock Associates LLC / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Nachhaltigkeit

GreenRock Lithium-Beteiligung in Verhandlung mit Automobilindustrie.



01.03.2022

GreenRock Eco Ventures Corp. (ISIN: CA3953911052) (CUSIP: 395391105) (WKN: A3C57A) ("GreenRock" oder "das Unternehmen"), eine in British Columbia (BC) niedergelassene Investment Gruppe mit Fokus auf nachhaltige Anlagestrategien und -projekte, teilte heute mit, dass es für die erst vor kurzem beschlossene Partnerschaft mit einer nachhaltigen Lithium-Miene in Südamerika bereits erste Gespräche gibt bezüglich eines Rahmenvertrags über eine langfristige Rohstoffversorgung. Die Lithium-Miene in Chile, welche durch den Verzicht von schweren Chemikalien zum Lösen des Lithiums zu den ersten gehört, welche den Aspekt ökologische Nachhaltigkeit integriert, soll nach eigenen Angaben im Jahr 2022 eine Fördermenge von rund 4.500 Tonnen Lithium fördern und gehört damit zu den größten und wichtigsten Mienen des Landes Chile. Da Lithium aufgrund des technologischen Fortschritts zu den begehrtesten Rohstoffen der Erde gehört, ist die Nachfrage nach dem schwer förderbaren Rohstoff enorm.

Die Betreiber der Miene erhoffen sich von der Beteiligung der Investmentgruppe GreenRock neben einem signifikanten Kapitalzufluss auch den Kontakt zu potentiellen Partnern hinsichtlich der Abnahme der geförderten Rohstoffe. Hier kann GreenRock nun bereits verkünden, dass sie sich in vielversprechenden Gesprächen mit einigen Herstellern der Automobilindustrie befinden.

Ziel sei es, eine nachhaltige Zusammenarbeit für eine langfristige Rohstoffversorgung auszuarbeiten, um die immer steigende Nachfrage beispielsweise in der Elektromobilität bedienen zu können. Derzeit stehen die Betreiber und Anteilseigner der Miene, als auch Vertreter der Automobilindustrie im engen Austausch um die zukünftigen Ressourcenkontingente aufzuteilen. GreenRock möchte betonen, dass auch bei der Aufteilung von Kontigenten nachhaltigkeit ein essentieller Faktor ist und die Verteilung nach gewissen Richtlinien erfolgt.

Für die in Vancouver ansässige Investmentgruppe GreenRock sind diese Gespräche bereits ein klares Zeichen, dass das Thema Nachhaltigkeit auch in der Rohstoffförderung essentiell wichtig ist und ein klares Zeichen setzt.

