Der Bitcoin-Kurs hat am Montagabend kräftig zugelegt und an der Marke von 44.000 US-Dollar gekratzt. Beobachter:innen sehen ein Schwinden der Abhängigkeit vom Aktienmarkt. Hat Bitcoin seine Rolle als digitales Gold zurückerobert? Nach dem Beginn der Invasion Russlands in der Ukraine war der Bitcoin-Kurs - im Gleichschritt mit den Aktienmärkten - auf ein Zwischentief von 34.000 Dollar eingebrochen. Innerhalb kurzer Zeit hatte sich der Bitcoin-Kurs dann zunächst um zehn Prozent erholt. Am Montagabend ging es um weitere 15 Prozent nach oben - von 38.000 auf über 43.700 Dollar. 200 Milliarden Dollar hat der Kryptomarkt ...

