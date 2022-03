Die Bawag weist für 2021 einen Nettogewinn in Höhe von 480 Mio. Euro (+68 Prozent) aus. Die Risikokosten sind auf ein normales Niveau zurückgegangen und beliefen sich auf 95 Mio. Euro. Der Hauptversammlung am 28. März 2022 soll eine Dividende in Höhe von 3,0 Euro je Aktie zur Ausschüttung vorgeschlagen werden. Ab dem Geschäftsjahr 2022 sollen 55 Prozent des Nettogewinns für Dividenden abgegrenzt werden. Dies entspricht einem Anstieg im Vergleich zur bisherigen Dividendenpolitik. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.03.)

