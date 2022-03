Fernwald (ots) -Vom 21.-23. Oktober 2022 fällt der Startschuss für einen attraktiven Chorwettbewerb in Koblenz: Die erste Deutsche Chormeisterschaft!Alle Chöre aus Deutschland sind herzlich eingeladen, beim ersten nationalen Chorwettbewerb von INTERKULTUR anzutreten, und in Koblenz dabei zu sein.Auf die Teilnehmenden warten ein spannendes Festivalwochenende, tolle Chöre aus ganz Deutschland und ein reizvoller Wettbewerb in verschiedenen Kategorien. Das Highlight: Die besten Chöre aus diesen Kategorien werden in einer abschließenden Finalrunde um den Titel "Deutscher Chormeister 2022" singen - eine Auszeichnung, die mit einem Preisgeld von EUR 2000,- dotiert ist!Nach den Anstrengungen der Wettbewerbe sind alle Teilnehmerchöre außerdem herzlich eingeladen, den Abschlusstag der Deutschen Chormeisterschaft gemeinsam ausklingen zu lassen - bei einem geselligen Abschlusstag mit Gesang und Wein aus der Region rund um Koblenz und das Deutsche Eck. Ein musikalisch-kulinarischer Ausklang, der lange in Erinnerung bleiben wird!Nach der langen Zeit der Stille während der Pandemie ist es für die deutsche Chorszene von großer Bedeutung, endlich wieder eine erfüllende Gemeinschaft und den inspirierenden Austausch mit anderen deutschen Chören zu finden. Die Deutsche Chormeisterschaft 2022 bietet dafür einen passenden Rahmen.Informationen rund um die Teilnahme und Anmeldung gibt es unter chormeisterschaft.de.Pressekontakt:INTERKULTUR PresseserviceHenriette Brockmannpress@interkultur.comOriginal-Content von: INTERKULTUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143362/5159702