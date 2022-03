Frankfurt (ots) -Milupa geht mit dem "Jetzt mal ehrlich" Instagram Live-Talk in den direkten Austausch mit Mamas, Papas und allen, die es noch werden wollen. Jeden ersten Donnerstag im Monat spricht Schauspielerin, Moderatorin und Comedian Elena Uhlig auf instagram.com/milupa_official mit prominenten Eltern ohne Tabus über alles, was sie so bewegt. Das neue Format findet mit 10.000 Live ZuschauerInnen und fast 50.000 Views bei Eltern sehr positiven Anklang. In der nächsten Folge am 3. März ist die Milupa Markenbotschafterin, ehemalige Profi-Wintersportlerin und Mama mit Bauchgefühl Miriam Neureuther zu Gast.Ehrlicher Austausch über die Höhen und Tiefen des Elternseins"Mit dem Milupa 'Jetzt mal ehrlich' Live-Talk haben wir eine Plattform geschaffen, auf der Mamas und Papas sich ohne Tabus über alle Höhen und Tiefens des Elternseins austauschen können - vom Fast-Verrücktwerden bis zum Laut-Loslachen", sagt Katja Schindler, bei Danone verantwortlich für die Marke Milupa. "Milupa ermutigt Eltern schon seit vielen Jahren, auf ihr Bauchgefühl zu vertrauen und ihr eigenes Tempo zu leben. Der Live-Talk zeigt, dass auch bei anderen Eltern im bunten Familienalltag vieles drunter und drüber geht und dass das ganz normal ist - denn jede Familie ist einzigartig und geht ihren ganz individuellen Weg."Als selbst 4-fache Mama nimmt die Moderatorin Elena Uhlig kein Blatt vor den Mund und redet mit ihren Gästen zu verschiedensten Themen rund ums Elternsein: über tägliche Erfolge und Herausforderungen, darüber, was sie selbst gerne gewusst hätten, bevor sie Eltern wurden und vieles mehr - kein Thema ist Tabu. Bisher waren unter anderem Moderatorin und Influencerin Evelyn Weigert sowie Comedian und Autorin Julia Knörnschild bei "Jetzt mal ehrlich" zu Gast. Am 3. März wird Milupa-Markenbotschafterin Miriam Neureuther erwartet.Nächster Talk-Gast ist Miriam NeureutherAm 3. März erzählt Milupa Markenbotschafterin Miriam Neureuther, wie sie als Mama alles unter einen Hut bekommt - von gesundem Essen und genügend Schlaf für die ganze Familie bis hin zu Zeit mit ihrem Mann Felix. "Elternsein ist ein wunderschönes Abenteuer. Jeder Tag ist anders und die Kleinen entwickeln sich so schnell, da wird es uns nie langweilig", sagt Miriam, die gerade ihr drittes Kind erwartet. "Als Mama musste ich erst lernen, auf mein Bauchgefühl zu vertrauen, aber inzwischen sind wir ein gut eingespieltes Team und haben als Familie unser eigenes Tempo gefunden. Ich freue mich schon, meine Erfahrungen mit Elena und den ZuschauerInnen zu teilen und bestimmt mache ich anderen Eltern Mut, auch auf ihr Bauchgefühl zu hören." Der Talk mit Elena und Miriam findet am 3. März von 21 bis 22 Uhr auf dem Instagram Kanal von Milupa statt.Umfrage zeigt: Bei Eltern stehen Glücksgefühle im VordergrundEine aktuelle Umfrage von Milupa zeigt, dass es vielen Eltern ähnlich geht wie Miriam Neureuther und den Gästen des Live-Talks: Das Elternsein hat Höhen und Tiefen, aber die Glücksgefühle und innige Bindung zu den Kindern stehen im Vordergrund. Für viele Mamas ist die bedingungslose Liebe das Schönste (31 Prozent), während Papas es besonders toll finden, die Entwicklung des Kindes mitzuerleben (24 Prozent).Doch neben aller Freude und der schönen Momente birgt die Kindererziehung natürlich auch Herausforderungen, von denen sich Eltern manchmal unter Druck gesetzt fühlen. Die befragten Mamas und Papas wünschen sich vor allem mehr Informationen zu folgenden Themen: 1. Wie anstrengend Elternsein manchmal ist, 2. Finanzielle Belastung und 3. Zeitliche Belastung.Während die Pandemie Familien vor ganz neue Herausforderungen gestellt hat, schweißt sie auch zusammen: viele Eltern erleben seitdem einen stärkeren Zusammenhalt in der Familie (23 Prozent). Sie kochen häufiger zusammen (23 Prozent), nehmen sich mehr Zeit für das gemeinsame Familienessen sowie ein gesellschaftliches Miteinander und achten verstärkt auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung (je 19 Prozent).Milupa Mama & Co. Beratung - offenes Ohr für Familien rund um die UhrFür alle Eltern, die Fragen haben oder einfach ein offenes Ohr brauchen, bietet Milupa die kostenfreie Mama & Co. Beratung an. Ernährungsexpertinnen, Hebammen und Sillberaterinnen unterstützen über Telefon, Mail oder Whatsapp bei allen wichtigen Schwangerschafts-, Eltern- und Ernährungs-Themen.* Die Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 1026 Personen teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für Familien mit Kindern unter 18 Jahren nach Bundesland und Anzahl der Kinder. Erhebung: Januar 2022.Über Nutricia MilupaNutricia Milupa hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität der Menschen durch bestmögliche Ernährung zu erhöhen - in den ersten 1.000 Lebenstagen ebenso wie in kritischen Abschnitten des Lebens mit besonderen medizinischen Anforderungen.Das Portfolio umfasst zahlreiche bekannte Marken (u.a. Aptamil, Milupa, Neocate, Fortimel, Nutrison) mit insgesamt 380 Produkten. Es reicht von Säuglingsmilchen und Breien über spezielle Produkte bei Frühgeburt, Gedeihstörung oder Nahrungsmittelallergien bis hin zu Trink- und Sondennahrungen zur Therapie von krankheitsbedingter Mangelernährung bei chronischen Erkrankungen, Altersgebrechlichkeit oder Krebs. Auch hochspezialisierte Produkte für seltene erbliche Stoffwechselstörungen zählen zum Portfolio. Seit jeweils mehr als 30 Jahren bietet Nutricia Milupa zudem eine spezielle Beratung für Eltern sowie ein Ernährungsteam zur medizinischen Versorgung zuhause an.Mit den Standorten Frankfurt und Erlangen gehört Nutricia Milupa zum führenden internationalen Lebensmittelunternehmen Danone. Danone ist davon überzeugt, dass die Gesundheit der Menschen und die des Planeten untrennbar miteinander verbunden sind und hat deshalb als französische "Entreprise à Mission" soziale, gesellschaftliche und umweltpolitische Ziele in der Unternehmenssatzung verankert. Darüber hinaus strebt Danone an als eines der ersten multinationalen Unternehmen B-Corp zertifiziert werden. Mit mehr als 100.000 Mitarbeitern und Produkten, die in über 120 Ländern verkauft werden, erzielte Danone 2020 einen Umsatz von 23,6 Milliarden Euro. Weiterführende Informationen stehen unter www.danone.de zur Verfügung.Pressekontakt:Für weiterführende InformationenUnternehmenskommunikationTiina Decker, Tel. +49 (0)172-5121680E-Mail: pressestelle@danone.comOriginal-Content von: Milupa Nutricia GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132654/5159706