ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Software AG nach der Ankündigung eines Zukaufs auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Mit der Übernahme des US-Unternehmens Streamset steige der Software-Anbieter in den USA stark in das Geschäft mit der Vereinigung von Daten aus mehreren Quellen ein, schrieb Analyst Michael Briest in einer ersten Reaktion am Dienstag. Allerdings müsse die Software AG nun wohl ihren Margenausblick für 2023 nach unten schrauben./la/bek



