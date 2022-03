Der Fotodienstleister CEWE Stiftung & Co. KGaA (ISIN: DE0005403901) will seine Ausschüttung um 2,2 Prozent von 2,30 Euro auf 2,35 Euro je Aktie erhöhen, wie am Montag berichtet wurde. Es ist die 13. Dividendenanhebung in Folge. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 101,80 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,31 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 15. Juni 2022 statt. CEWE ...

