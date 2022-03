Bern (ots) -Der grösste Mobilitätsclub der Schweiz und der grösste Online-Velomarktplatz der Schweiz spannen zusammen. Durch die Zusammenarbeit erweitert der TCS sein Angebot im Velobereich. Das gemeinsame Ziel von velocorner.ch und TCS ist es, den Fahrradhandel in der Schweiz zu fördern und einem möglichst breiten Publikum auf einfache Art und Weise zugänglich zu machen.velocorner.ch bildet das Pendant im Fahrradbereich zu bekannten online Auto-Handelsplattformen wie AutoScout24. Die Idee von velocorner.ch: eine Online-Plattform zu schaffen, auf der die neusten Velos ebenso wie gebrauchte und Vorjahresmodelle zum Verkauf angeboten werden können. Dabei können Privatanbieter- und Interessenten sowie Fachhändler diese Plattform gleichermassen für Kauf und Verkauf nutzen. velocorner.ch ist bereits seit 2018 erfolgreich unterwegs und ist mit über 25'000 gelisteten Velos und dem Anschluss von über 350 Fahrradfachhändler in allen Sprachregionen der Schweiz der landesweit grösste Online-Velomarktplatz.Nun spannen der grösste Mobilitätsclub der Schweiz und der grösste Online-Velomarkplatz der Schweiz zusammen. Da das Fahrrad als Verkehrsmittel einen immer wichtigeren Stellenwert einnimmt, will der TCS als Mobilitätsclub seine Dienstleistungen im Fahrradbereich ausbauen, wie Bernhard Bieri, Direktor Club des TCS betont:" Unsere 1.5 Millionen Mitglieder sind heute zunehmend multimodal unterwegs, das heisst zugleich mit dem Auto, dem ÖV und immer öfter auch mit dem Velo. Die Zusammenarbeit bietet uns die Möglichkeit unseren Mitgliedern den Zugang zu den Dienstleistungen von velocorner.ch anzubieten und gleichzeitig die Partnerschaften mit Fahrradhändlern in der gesamten Schweiz zu vertiefen. Daraus werden wir in Zukunft gemeinsam weitere Dienstleistungen im Velo-Bereich entwickeln können.""Nicht zuletzt dank des E-Bikes erleben wir in der Schweiz einen enormen Velo-Boom. Verglichen mit dem Automarkt liegt die Velobranche in Sachen Onlineauftritt Jahre zurück und mit velocorner.ch versuchen wir diese Lücke mit Leidenschaft fürs Bike und digitaler Kompetenz flächendeckend zu schliessen. Mit dem TCS als Partner können wir unsere Services nun noch besser ausschöpfen", so Ciril Stebler, Mitgründer und CEO von velocorner.ch.Pressekontakt:Daniel Graf, Mediensprecher TCS, 058 827 34 41, daniel.graf@tcs.chwww.pressetcs.ch, www.flickr.comCiril Stebler, CEO velocorner AG, 044 278 70 70, ciril@velocorner.chwww.velocorner.chOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100885781