Kompromiss mit Anleihegläubigern - die paragon GmbH & Co. KGaA geht auf einen Gegenantrag bezüglich der anstehenden Verlängerung ihrer 4,50%-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A2GSB86) ein und nimmt die Forderungen des Anleihegläubigers blue Protect Consulting & Investment UG trotz der damit verbundenen Mehrbelastungen für das Unternehmen an. So soll u.a. der Zinskupon der paragon-Anleihe im Verlängerungszeitraum zunächst auf 6,25% (bei halbjährlicher Auszahlung) erhöht werden und paragon zu Teiltilgungen der Anleihe über die Laufzeit hinweg verpflichtet werden.

