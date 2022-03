Original-Research: Bauer AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Bauer AG



Unternehmen: Bauer AG

ISIN: DE0005168108



Anlass der Studie: Erststudie

Empfehlung: Halten

seit: 01.03.2022

Kursziel: 10,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



Wenn die Gründungsarbeiten planmäßig voranschreiten, kann hier bald Großes entstehen



Als einer der weltweit führenden Anbieter im Spezialtiefbau zeichnet sich BAUER durch ein hochgradig integriertes Geschäftsmodell aus, das neben komplexen Bauleistungen rund um Gründungen, Baugruben, Dichtwände und Bodensanierungen auch die Entwicklung und Herstellung zugehöriger Spezialmaschinen sowie umwelttechnische Dienste umfasst. Das Unternehmen weist dadurch enorme Synergiepotenziale auf und verfügt im wahrsten Sinne des Wortes über tiefgehende Expertise. Mitunter agiert BAUER bei komplizierten Tiefbauvorhaben sogar als einziger Lösungsanbieter.

Die starke Wettbewerbsposition und ein globales Netzwerk mit Tochtergesellschaften in mehr als 50 Ländern versetzen BAUER dabei in die Lage, Projektchancen rund um den Globus wahrzunehmen. Entsprechend hoch ist der Internationalisierungsgrad (ca. 50% der Erlöse außereuropäisch), der das Unternehmen gegen regionale Bauzyklen absichert. Vor dem Hintergrund billionenschwerer Investitionsvorhaben zur Modernisierung der Infrastruktur (allein in Europa bis 2050 ca. 22,5 Bio. Euro lt. ifo) im Zuge der fortschreitenden Urbanisierung, des drängenden Umweltschutzes sowie der notwendigen Anpassung an den Klimawandel verfügt BAUER u.E. auf absehbare Zeit über vielversprechende Wachstumsperspektiven.



Allerdings ist es dem Unternehmen zuletzt nicht gelungen, den Rückenwind in profitables Wachstum umzumünzen. Wenngleich BAUER während des abgelaufenen Geschäftsjahrs 2021 erstmals nach drei Jahren auf den Wachstumspfad zurückkehrte (Umsatz 9M: +5,4% yoy), musste die Guidance aufgrund Corona-bedingter Baustopps und Reiserestriktionen zum wiederholten Male nach unten korrigiert werden (EBIT 2021e: 35-45 Mio. Euro; zuvor: 75-85 Mio. Euro). Somit dürfte erneut ein Jahresverlust erzielt worden sein (MONe: -7,7 Mio. Euro). Dies verstellt den Blick auf die strukturellen Erfolge, die BAUER zuletzt erzielte.



So wurde das verlustträchtige, aber sehr chancenreiche Segment Resources (Ø EBIT 2015-2019: -9,9 Mio. Euro) erfolgreich restrukturiert und trotz Pandemie in die Gewinnzone geführt (EBIT 9M/21: 8,1 Mio. Euro; Marge: 4,5%), die Bilanz durch zwei Kapitalerhöhungen gestärkt (Bruttoemissionserlös: ca. 80 Mio. Euro) und die Konzernstruktur spürbar verschlankt (u.a. Beendigung eines JV im Bereich Tiefbohrtechnik für Öl & Gas). Gepaart mit einer selektiveren Projektauswahl und moderaten Wachstumszielen (+3-5% p.a.) sieht sich BAUER in der Lage, die EBIT-Marge bis 2023 auf 7 bis 9% zu steigern.



Wir trauen BAUER begünstigt durch Nachholeffekte in 2022 ff. eine kräftige Profitabilitätssteigerung zu (MONe EBIT-Marge 2023: 6,1%), halten die Visibilität des Margenziels wegen möglicher Corona-Einflüsse sowie verbleibender Restrukturierungen im Bausegment insgesamt jedoch noch für gering. Letztere machen 2022 erneut zu einem Übergangsjahr.

Fazit: Das nachhaltige Erreichen der Zielsetzungen würde u.E. eine Neubewertung der signifikant unter Buchwert (KBV: 0,6x) notierenden Aktie rechtfertigen, eine mögliche Verschiebung der Mittelfristziele birgt jedoch erneut schlechten Newsflow. Wir sehen das Überraschungs- und Enttäuschungspotenzial daher als ausgeglichen an und nehmen BAUER mit dem Rating 'Halten' und einem Kursziel von 10,50 Euro in die Coverage auf.





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23479.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°