East Rutherford, New Jersey, 1. März 2022 (ots/PRNewswire) -Cambrex, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das Arzneimittelwirkstoffe, Arzneimittelprodukte und analytische Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet, gab heute bekannt, dass es sein bestehendes Geschäft mit biopharmazeutischen Testdienstleistungen erheblich ausbaut. Die Erweiterung umfasst 11 zusätzliche cGMP-Labore in der Cambrex-Anlage in Durham, North Carolina, und erweitert das Serviceangebot für große Moleküle und virale/zellbasierte Therapeutika."Wir freuen uns, unser schnell wachsendes biopharmazeutisches Dienstleistungsgeschäft zu erweitern", sagte Cambrex CEO Thomas Loewald. "Aufbauend auf der Stärke unseres Analyseteams in Durham ermöglicht uns diese Erweiterung, unsere Kapazitäten für den großen und wachsenden Biologika-Markt zu erweitern und die Entwicklung und Prüfung einer schnell wachsenden Pipeline von großmolekularen Therapeutika zu unterstützen."Die Erweiterung umfasst eine Reihe neuer Instrumente, die die Größenanalyse von Nanopartikeln, Bildgebung, qPCR, Fluoreszenz-/Absorptionsplattenlesegeräte, Immunoblotting, Massenspektrometrie, Sequenzierung der nächsten Generation (NGS), Chromatographie-Kapillarelektrophorese (CE-PDA und FLD), SEC-MALS und andere compendiale Tests unterstützen.Diese neuen Möglichkeiten gelten für eine Vielzahl von biopharmazeutischen Therapeutika, darunter Bakteriophagen und Säugetierviren, rekombinante Proteine, monoklonale Antikörper und Nukleinsäuren. Darüber hinaus hat Cambrex vor kurzem ein neues 600-MHz-NMR-Spektrometer installiert, um die Unterstützung sowohl für biopharmazeutische als auch für niedermolekulare Programme zu verbessern. Durch die Kombination dieser neuen Fähigkeiten mit den bestehenden Dienstleistungen ist Cambrex nun in der Lage, analytische Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von kleinen und großen Molekültherapeutika anzubieten.Informationen zu CambrexCambrex ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das Arzneimittelwirkstoffe, Arzneimittelprodukte und analytische Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und einem wachsenden Team von über 2.200 Experten, die von Nordamerika und europäischen Standorten aus globale Kunden betreuen, ist Cambrex ein zuverlässiger Partner für die Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen und Darreichungsformen für Markenprodukte und Generika.Cambrex bietet eine Reihe von speziellen Wirkstofftechnologien und -fähigkeiten, unter anderem auch die Biokatalyse, kontinuierlicher Durchfluss, kontrollierte Substanzen, Festkörperwissenschaft, Materialcharakterisierung und hochwirksame APIs. Darüber hinaus ist Cambrex in der Lage, konventionelle Darreichungsformen zu unterstützen, einschließlich fester, halbfester und flüssiger Darreichungsformen zum Einnehmen, und verfügt über das Fachwissen zur Herstellung spezieller Darreichungsformen, wie z. B. Tabletten mit modifizierter Wirkstofffreisetzung, Kombinationspräparate mit fester Dosierung, pädiatrische Präparate, zweischichtige Tabletten, Stick-Packs, topische Präparate, kontrollierte Substanzen sowie sterile und nicht sterile Salben.Weitere Informationen finden Sie unter www.cambrex.com