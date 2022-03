Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 09/22Donnerstag, 03.03.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:22.45 MAITHINK X - Die ShowKünstliche Intelligenz (KI)mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 14.11.2021)23.15 Heroes - Aus dem Leben von ComediansSalim Samatou23.45 MAITHINK X - Die Show"Besseres" Bio0.15 Game Two #238Videospielmagazin0.30 MonkMr. Monk und die Bienen und die Blumen1.10 MonkMr. Monk auf Schatzsuche1.55 The BayNeustart2.40 The BayÜberraschungen3.25 The BayAblehnung4.10 The BayTrauerfeier4.50 The BayAltlasten5.35 The Bay-6.20 Bedeutungslos(Text und weitere Angaben s. 5.3.2022)(Die Sendung "Die Anstalt" entfällt. )Freitag, 04.03.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:6.20 Terra XpressGeheimnisse vor Mallorca und Auswandern ins Glück(vom 25.7.2020)Deutschland 20196.50 Father BrownAuf Messers Schneide7.35 Father BrownFahrt in den Tod(Die Sendung "The Bay: Bedeutungslos" wurde auf Donnerstag, 04.03.2022 vorgezogen. Weiterer Ablauf ab 8.20 Uhr wie vorgesehen.)Woche 10/22Samstag, 05.03.19.50 Sketch HistoryNeues von gestern Bitte Änderung beachten:(vom 19.4.2018)Montag, 07.03.Bitte Zeitkorrektur beachten:0.45 MAITHINK X - Die Showmit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim(vom 6.3.2022)Deutschland 20221.15 ZDF Magazin Royale(vom 6.3.2022)Deutschland 2022(Weiterer Ablauf ab 1.45 Uhr wie vorgesehen.)Woche 14/22Sonntag, 03.04.Bitte Programmänderungen beachten:6.15 Terra XDeutschlands Städte1. Macht und ReichtumDreiteilige Dokumentationsreihe mit Harald Lesch(vom 4.7.2015)Deutschland 20147.00 Terra XDeutschlands Städte2. Glanz und GloriaDreiteilige Dokumentationsreihe mit Harald Lesch(vom 4.7.2015)Deutschland 20147.45 Terra XDeutschlands Städte3. Fortschritt und ElendDreiteilige Dokumentationsreihe mit Harald Lesch(vom 4.7.2015)Deutschland 2014(Die Sendungen "Russland von oben" um 6.15 Uhr, 7.00 Uhr und 7.45 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen.)Dienstag, 05.04.Bitte Programmänderungen beachten:2.55 Terra XDeutschlands Städte1. Macht und ReichtumDreiteilige Dokumentationsreihe mit Harald Lesch(vom 4.7.2015)Deutschland 20143.40 Terra XDeutschlands Städte2. Glanz und GloriaDreiteilige Dokumentationsreihe mit Harald Lesch(vom 4.7.2015)Deutschland 20144.25 Terra XDeutschlands Städte3. Fortschritt und ElendDreiteilige Dokumentationsreihe mit Harald Lesch(vom 4.7.2015)Deutschland 2014(Die Sendungen "Russland von oben" um 2.55 Uhr, 3.40 Uhr und 4.25 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 5.20 Uhr wie vorgesehen.)Woche 15/22Samstag, 09.04.Bitte Programmänderungen beachten:6.00 Terra XDeutschlands Städte1. Macht und ReichtumDreiteilige Dokumentationsreihe mit Harald Lesch(vom 4.7.2015)Deutschland 20146.45 Terra XDeutschlands Städte2. Glanz und GloriaDreiteilige Dokumentationsreihe mit Harald Lesch(vom 4.7.2015)Deutschland 20147.30 Terra XDeutschlands Städte3. Fortschritt und ElendDreiteilige Dokumentationsreihe mit Harald Lesch(vom 4.7.2015)Deutschland 2014(Die Sendungen "Russland von oben" um 6.00 Uhr, 6.45 Uhr und 7.30 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5159814