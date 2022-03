Inmitten der russischen Invasion passt die ukrainische Bevölkerung ihre App-Gewohnheiten an die tragischen Gegebenheiten an. Während Google an Boden verliert, erhalten andere mehr Aufmerksamkeit. Während der russische Überfall weiter in vollem Gange ist, greifen die Ukrainer verstärkt zu verschlüsselten Tools, Mesh-Messengern und Offline-Karten. Marktanalysen zeigen, dass einige Apps davon besonders stark profitieren. Einen raketenhaften Anstieg erlebt zurzeit der Open-Source-Messenger Signal. Sowohl die Seite der Betreiberstiftung als auch der ukrainische Wikipedia-Artikel werden ...

