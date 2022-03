Barcelona, Spanien, 1. März 2022 (ots/PRNewswire) -Huawei präsentiert auf dem MWC 2022 erstmals PC-Versionen von HUAWEI Mobile Cloud, AI Search, AppGallery, HUAWEI Assistant-TODAY sowie die für AR-Brillen verbesserte Petal SearchHUAWEI Mobile Services (HMS) kehrt zum MWC 2022 zurück und präsentiert eine Reihe innovativer Tools, Fähigkeiten und Erfahrungen durch HMS Core, HMS Apps und fünf HMS Basic Service Engines sowie die neuesten Hardware-Innovationen.In Barcelona, Fira Gran Via, Halle 1, Stand 1H50, stellt Huawei Entwicklern und Verbrauchern weltweit erstmals PC-Versionen von HUAWEI Mobile Cloud, AI Search, AppGallery, HUAWEI Assistant-TODAY sowie die für AR-Brillen verbesserte Petal Search vor.Auf der HMS Ecosystem Exhibition Area zeigt Huawei außerdem die Möglichkeiten verschiedener Innovationen aus erster Hand, darunter HMS für PC, das das Smart Office-Erlebnis unterstützt, HUAWEI Ads, HMS Core Kits, Petal Search, Petal Maps und mehr.HMS hat seine Position als Top-3-Mobilfunk-Ökosystem der Welt mit über 5,4 Millionen registrierten Entwicklern und einer wachsenden Nutzerbasis von 730 Millionen Nutzern von Huawei-Geräten gefestigt. HMS Core ist darauf ausgerichtet, benutzerfreundliche Entwicklungs- und Funktionskomponenten für App-Entwickler bereitzustellen, und öffnet aktiv ein plattformübergreifendes Ökosystem, das mehrere Geräte unterstützt, darunter Smartphones, Tablets, Smart Screens und PCs.Huawei stellt neue plattformübergreifende Software vor, die das Smart Office-Erlebnis unterstütztAuf dem MWC 2022 stellt Huawei die neueste Hardware sowie mehrere neue intelligente Lösungen mit Schwerpunkt auf Smart Office-Funktionen vor. Dazu gehört die Einführung des neuesten Flaggschiffs MateBook X Pro 2022 und als Teil von HMS für PC die PC-Versionen von HUAWEI Mobile Cloud, AI Search, AppGallery und HUAWEI Assistant-TODAY.Die HUAWEI Mobile Cloud für PC, die in mehr als 20 Ländern/Regionen verfügbar ist, ermöglicht Nutzern geräteübergreifende und Live-Sync-Funktionen über eine einzige Anmeldung mit HUAWEI ID. Die Benutzer können schnell nach neuen Dateien, Ordnern und sogar URL-Links suchen und darauf zugreifen.Mit HMS für PC sind Dienste wie die AppGallery jetzt auch auf dem PC verfügbar. Dank der HUAWEI Mobile Application Engine können Benutzer mobile Anwendungen über die AppGallery PC-Version auf Laptops herunterladen. Darüber hinaus ermöglicht die KI-Suche das geräteübergreifende Durchsuchen von lokalen oder Netzwerkdateien mit einer neuartigen Präzision und Effizienz.Eine weitere nützliche Funktion von HMS für PC ist HUAWEI Assistant·TODAY. Mit diesem leistungsstarken, persönlichen und intelligenten Assistenten lassen sich auch Echtzeitinformationen mit intelligenten, maßgeschneiderten Empfehlungen abrufen.Die geräteübergreifende Erfahrung wird mit der Einführung des HUAWEI MatePad Paper auf dem MWC 2022 noch weiter ausgebaut. Über HUAWEI Books sind als Teil des plattformübergreifenden HMS-Ökosystems über 2 Millionen verschiedene Inhalte von führenden Partnern und Verlagen verfügbar.Petal Search und Petal Maps bieten ein All-in-One-Such- und Navigationserlebnis über Ihr Telefon hinausIn Zusammenarbeit mit Partnern auf der ganzen Welt bringt Petal Search die Suche auf die nächste Stufe. Auf dem MWC 2022 wird die AR-Suche mit Hilfe der AR-Brille vorgestellt, die von Industriepartnern entwickelt und den Konferenzteilnehmern zum ersten Mal präsentiert wird. Mit der AR-Brille können Nutzer durch eine Kombination von multimodalen Suchfunktionen, einschließlich visueller, sprachlicher und Echtzeit-Übersetzung mit Petal Search, nach Informationen suchen.Auf dem MWC 2022 präsentiert Petal Maps die Nutzung von Mobiltelefon-Hardware und intelligenten Algorithmen zur Erstellung präziser Ortungsfunktionen, die den Verbrauchern ein erstklassiges, innovatives Navigationserlebnis bieten. Gleichzeitig hilft die Petal Maps Platform Entwicklern und Unternehmen auf der ganzen Welt, kommerziellen Erfolg zu erzielen, indem sie ihre Möglichkeiten ebenfalls offenlegt.Eine Plattform aus einer Hand für globale EntwicklerAls eine der führenden Service-Plattformen für Entwickler bietet HUAWEI DEVELOPERS den globalen Entwicklern Dienstleistungen aus einer Hand, die von der Entwicklung und dem Testen bis hin zur Vermarktung und Monetarisierung reichen.HMS fördert ständig die gemeinsame Innovation mit der Entwickler-Community, indem es eine umfassende Toolbox anbietet, u. a. mit der AR-Engine, dem 3D-Modellierungs- und Audio-Editor-Kit von HMS Core 6.Mit Initiativen wie HUAWEI Women Developers, der HUAWEI Developer Academy, dem Innovationswettbewerb HMS Apps Up und dem Shining Star-Programm ist Huawei kontinuierlich bestrebt, eine Gemeinschaft aufzubauen, Innovationen voranzutreiben und gemeinsam mit seinen Partnern Lösungen zu finden.Darüber hinaus bietet Huawei eine umfassende Unterstützung für App-Entwickler, einschließlich HUAWEI AppGallery Connect, das Entwicklern weltweit umfangreiche Ressourcen zur Verfügung stellt - von der Ideenfindung über die Entwicklung, den Vertrieb und den Betrieb bis hin zur Datenanalyse.Darüber hinaus helfen HUAWEI Ads den Entwicklern, die Nutzer über die auf Huawei-Geräten vorinstallierten HUAWEI Mobile Services wie AppGallery, Petal Search, HUAWEI Video und HUAWEI Music zu erreichen. Ermöglicht wird dies durch HUAWEI Ads, das mehr als 36.000 Drittanbieter-Publisher und die Supply-Side Platform (SSP) des HMS-Ökosystems weltweit zusammenführt.Huawei will eine vernetzte Zukunft schaffenDurch seine neuesten Hardware-Software-Synergien und Innovationen, die auf dem MWC 2022 vorgestellt wurden, arbeitet Huawei weiterhin eng mit seinen Partnern und Entwicklern zusammen und konzentriert sich auf seine "1+8+N"-Vision, um Verbrauchern auf der ganzen Welt ein nahtloses KI-Lebenserlebnis für alle Szenarien zu bieten.Huawei ist bestrebt, seine Fähigkeiten zu erweitern und fruchtbare Partnerschaften mit Entwicklern mit gegenseitigem Mehrwert aufzubauen, um das HMS-Ökosystem weltweit weiter auszubauen. Dazu gehört die Erweiterung der AppGallery, des HMS Core und der fünf HMS-Basisdienst-Engines.Weitere Informationen über Huawei auf dem MWC 2022 finden Sie unter https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022Über HUAWEI Mobile Dienste (HMS)HUAWEI Mobile Services ist Teil der Huawei Consumer Business Group, deren Ziel es ist, den Nutzern weltweit ein umfassendes mobiles Erlebnis zu bieten. Zu den Diensten gehören Mobile Cloud, AppGallery, Video, Themes, Screen Magazine und mehr. Bis zum 31. Dezember 2021 decken HUAWEI Mobile Services 730 Millionen Nutzer in über 170 Ländern ab und ermöglichen jedem Huawei-Gerätenutzer ein intelligentes Leben.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1755473/HUAWEI_Mobile_App_Engine_PC.jpgPressekontakt:huaweiappgallery@huawei.comOriginal-Content von: AppGallery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147476/5159847