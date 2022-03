Hellofresh belastet von Unsicherheiten - HSBC Interview mit Börsenexpertin Jessica Schwarzer

Werbung



Das Unternehmen präsentiert Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Zudem veranstaltet HSBC mit Autorin und Journalistin Jessica Schwarzer ein Interview zum Thema Börsenpsychologie.



Der Kochboxenversender konnte mit der Veröffentlichung seiner Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr 2021 Anleger am Dienstagmorgen nicht begeistern. Obwohl der Umsatz im Vorjahresvergleich um fast 60% auf etwa 6 Milliarden Euro gesteigert werden konnte und sich das bereinigte EBITDA um 4,4% auf 527,6 Millionen Euro erhöht hat, sind Anleger skeptisch was die zukünftige Entwicklung angeht. Grund dafür ist der Einstieg am russischen Kochboxenversender Chefmarket.ru. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine könnte sich hier negativ auswirken und Hellofresh finanziell deutlich treffen.





Inmitten der aktuellen geo- und geldpolitischen Risiken ist es für Anleger umso entscheidender einen kühlen Kopf zu bewahren. An den weltweiten Börsen kommt es aufgrund der internationalen Sanktionen gegen Russland, wie beispielsweise der teilweisen Abkopplung vom Zahlungssystem S.W.I.F.T., zu teilweise massiven Verwerfungen. Wie man trotz dieser außerordentlich unruhigen Marktphasen als Anleger die richtigen Entscheidungen treffen kann, bespricht HSBC am 02.03.2022 um 12:30 Uhr mit Börsenexpertin, Buchautorin und Journalistin Jessica Schwarzer. Interessierte können sich in das Live-Gespräch auf dem offiziellen HSBC Deutschland-Instagram Kanal einwählen.



