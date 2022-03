Leipzig (ots) -Wir möchten Sie mit der angefügten Medienmappe auf unsere neuen Short Dramedy Serien "Straight Outta Crostwitz" (u.a. mit Jasna Fritzi Bauer, Steven Preisner und Volker Zack), "Die Pflegionärin" (u.a. mit Benita Sarah Bailey, Tobias Schlegel, Iris Berben, Maria Ehrich, Ronald Zehrfeld) sowie "Ollewitz" (u.a. mit Stephan Grossmann, Cordelia Wege und Henning Peker) aufmerksam machen. Alle drei Kurzserien sind ab 23. März unter dem Label "Short Dramedy - Serien für zwischendurch" in der ARD Mediathek abrufbar. Für die Short Dramedy Serien "Straight Outta Crostwitz", "Die Pflegionärin" und "Ollewitz" finden Sie die Pressemappe hier:www.mdr.de/presse/pressemappenJe zwei Folgen der Serien haben wir für Sie zur Vorabansicht in unseren geschützten Pressevorführraum eingestellt:https://www.mdr.de/unternehmen/kommunikation/pressevorfuehrraum/index.htmlFür die Registrierung zu unserem Pressevorführraum, Interviewwünsche und Rückmeldungen zur Nutzbarkeit der digitalen Pressemappe wenden Sie sich bitte an: presse@mdr.de.HINWEIS: Der MDR möchte seine Medienmappen zukünftig ausschließlich digital anbieten. Für die nächsten Ausstrahlungen finden Sie unter www.mdr.de/presse/pressemappen immer die aktuelle digitale Medienpublikation.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Kerstin Gensel Tel.: (0341) 3 00 65 35 , E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5159857