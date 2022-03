Brühl (ots) -Rheingas ist Spitzenreiter bei einem unabhängigen Vergleich deutscher Flüssiggasanbieter. Auch in den Teilkategorien konnte Rheingas überzeugen.Die Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität, welche im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv durchgeführt wurde, testete insgesamt 17 Flüssiggasanbieter. Dabei wurde Rheingasmit dem Qualitätsurteil "gut" als bester Flüssiggasversorger bewertet.Ziel der unabhängigen Verbraucheranalyse war es zu prüfen, welche Anbieter durch guten Service punkten. Dabei wurde die Qualität der Internetauftritte sowie der Service am Telefon und per E-Mail unter die Lupe genommen. Zusätzlich wurden die Flüssiggasversorger in umfassenden vor-Ort-Beratungen analysiert und die Kostenvoranschläge bewertet.Für das Ranking wurden insgesamt 156 Aspekte abgefragt, die am Ende zwei Kategorien zugeteilt wurden: "Service" und "Beratung und Kostenvorschlag".Neben dem Gesamtergebnis konnte Rheingas auch in der Teilkategorie "Service" überzeugen und wurde auch hier Testsieger. Hier zählten in erster Linie der telefonische Kundenservice, die Übersichtlichkeit der Internetseite sowie die Qualität und Vollständigkeit der Kundenberatung, online und per Email.Im Bereich "Beratung und Kostenvorschlag" lautet das Qualitätsurteil sogar "sehr gut" für den Energieversorger. Die Beratung vor Ort und vor allem die Vollständigkeit und Transparenz der Kostenvoranschläge, erwiesen sich als eine wesentliche Stärke von Rheingas.Das familiengeführte, mittelständische Unternehmen Rheingas mit Hauptsitz in Brühl konnte sich in allen relevanten Bereichen gut behaupten."Wir freuen uns, dass unser guter Service und die Transparenz in der Angebotserstellung gewürdigt wurden. Wir verwenden viel Energie in die Schulung der Mitarbeiter/innen und in unsere Website. Der Kontakt zum Kunden steht bei uns klar im Fokus. Da freut uns diese Bewertung natürlich sehr und gibt Rückenwind, unseren Service noch weiter auszubauen", sagt Uwe Thomsen, Geschäftsführer der Propan Rheingas.Begründung des DISQ zur Wahl von Rheingas zum "Servicemeister""Auf der Website informiert der Anbieter sehr umfassend rund um das Thema Flüssiggas, etwa zur Preisentwicklung sowie zum Energiesparen. Außerdem gab es hier die meisten Kontaktinformationen, unter anderem einen Rückruf-Service. Am Telefon berieten die Mitarbeiter sehr freundlich und inhaltlich verständlich. Zudem zeigten sich die Kostenvoranschläge besonders umfangreich gestaltet. Diese enthielten neben verschiedenen Kostenfaktoren und Informationen zum Miettank auch wichtige Angebotsdetails, etwa zum Mindermengenzuschlag und zur Gültigkeit."Lesen Sie mehr zur Studie des Deutschen Instituts für Servicequalität: https://disq.de/2022/20220225-Fluessiggasanbieter.html (https://disq.de/2022/20220225-Fluessiggasanbieter.html)oder bei n-tv: https://www.n-tv.de/ratgeber/tests/Wie-gut-sind-Fluessiggasanbieter-article23150500.htmlBei Flüssiggas (LPG für Liquified Petroleum Gas) handelt es sich um einen netzunabhängigen Brennstoff, der in einem Tank gelagert wird und hauptsächlich aus Butan und Propan besteht. Flüssiggas verbrennt sehr umweltfreundlich mit geringen Emissionen. Seit 2018 gibt es Flüssiggas auch als Bio-Variante und ist damit noch umweltfreundlicher.Den passenden Flüssiggasanbieter zu finden, ist bei einer Vielzahl an Anbietern in Deutschland gar nicht so einfach. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten dabei immer auf die Lieferbedingungenachten, sowie auf die Mietkosten des Gastanks bei den Versorgern. Auch die Flüssiggaspreise sollten Energieverbraucher im Blick behalten; sie schwanken saisonal und werden darüber hinaus von Faktoren wie dem Ölpreis oder der Abnahmemenge beeinflusst.Auf der Suche nach einem Anbieter und um die individuell richtige Wahl des Vertragsverhältnisses treffen zu können, bedarf es angesichts der komplexen Marktsituation einer kompetenten Beratung.Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KGPropan Rheingas GmbH & Co. KG ist seit mehr als 95 Jahren Kompetenzführer in der Versorgung mit leitungsunabhängigem Flüssiggas (LPG) und Marken-unabhängiger Energieversorgung. Als einziger Anbieter im Markt bündelt die mittelständische Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Brühl - Energieeffizienz, Gas und Heizungsbau, Elektromobilitätslösungen, Solartechnik und Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet die Komplettlösung: von der Entscheidung für eine Energieform über die Montage und Wartung der Anlage bis hin zur kontinuierlichen Belieferung. Rheingas greift bei Planung, Anlagenbau, Gasversorgung, Wartung und Service konsequent auf eigenes Personal mit umfassendem technischem Know-how zurück. https://www.rheingas.de/