Sixt SE: Der Vorstand der Sixt SE schlägt Dividende von 3,70 Euro je Stammaktie und 3,72 Euro je Vorzugsaktie für das Geschäftsjahr 2021 vor



01.03.2022 / 17:30 CET/CEST

Sixt SE: Der Vorstand der Sixt SE schlägt Dividende von 3,70 Euro je Stammaktie und 3,72 Euro je Vorzugsaktie für das Geschäftsjahr 2021 vor Pullach, 01. März 2022 Der Vorstand der Sixt SE plant, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats, der kommenden Hauptversammlung der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 3,70 Euro je Stammaktie und 3,72 Euro je Vorzugsaktie vorzuschlagen. Dies hat der Vorstand in seiner heutigen Sitzung auf Basis der vorläufigen, nicht testierten Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2021 beschlossen. Die vorgeschlagene Dividende liegt damit deutlich über der Markterwartung (durchschnittliche aktuelle Analystenschätzung: 2,21 Euro je Stammaktie). Anlass für die erhöhte Dividende ist die erfreuliche Geschäfts- und Ergebnisentwicklung im Jahr 2021, die für das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) im oberen und für den operativen Konzernumsatz im mittleren Bereich der zuletzt abgegebenen Prognose liegen wird. Die Sixt SE wird die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 wie geplant in der Bilanzpressekonferenz am 2. März 2022 bekanntgeben. Hinweis: "Operativer Konzernumsatz" ist keine Kenngröße gemäß IFRS. Informationen über die Zusammensetzung des operativen Konzernumsatzes sind im Geschäftsbericht 2020 der Sixt SE auf S. 23 (abrufbar unter ir.sixt.com) verfügbar.

