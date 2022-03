Paukenschlag bei Cartier Resources: der Gold-Developer übernimmt Chalice Gold Mines. Im Gegenzug steigt deren Eigentümer O3 Mining bei Cartier zum größten Einzelaktionär auf und willigt in eine Partnerschaft ein.

O3 Mining steigt bei Cartier Resources ein

MIt einer großen strategischen Meldung hat Cartier Resources (0,14 CAD | 0,10 Euro; CA1467721082) die Märkte überrascht: Der kanadische Gold-Developer übernimmt 100 Prozent der Anteile an Chalice Gold Mines (ausführlich hier). Chalice ist eine 100-prozentige Tochter von O3 Mining. Mit O3 hat Cartier eine Absichtsvereinbarung (Letter of Intent, LOI) für den Erwerb geschlossen. Der Kaufpreis wird vollständig in Aktien abgewickelt. O3 Mining erhält 46,2 Mio. Stücke an Cartier und steigt mit einem Anteil von dann 17,5 Prozent zum größten Einzelaktionär des Unternehmens auf. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der zuständigen Behörden. Laut des LOI darf O3 Mining seine Cartier-Aktien drei Jahre lang nicht "transferieren", sprich verkaufen. Zudem wird O3 künftig im Board von Cartier vertreten sein. MIt dem Deal wird der Anteil des bisherigen, größten ...

