Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:. 17.00 Uhr - Die durch die steigenden Rohstoffpreise geschürte Inflationsangst verstärkt den Verkaufsdruck am Aktienmarkt. Dax.GDAXI und EuroStoxx50.STOXX50E fallen jeweils um mehr als drei Prozent auf 13.991 beziehungsweise 3792 Punkte. Die Furcht vor Lieferausfällen wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine treibt den Preis für die ...

