Weiterhin dominiert das Geschehen in der Ukraine die Finanzmärkte. Der Euro leidet unter der hohen Verunsicherung.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag merklich nachgegeben. Bis zum Nachmittag fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung auf 1,1115 US-Dollar. Am Vormittag hatte er noch zeitweise über 1,12 Dollar notiert. Auch zum Franken gab der Euro am Dienstag nach. Am Vorabend notierte das Währungspaar noch über 1,03. Am Dienstag geriet die Gemeinschaftswährung unter Druck und fiel bis auf zuletzt 1,0222 Franken.

