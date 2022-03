DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORT CODE ISIN BIS/UNTIL

RUSSIAN FED. 12-27 RU000A0JS3W6 BAW/UFN

RUSSIAN FED. 12-22 RU000A0JSMA2 BAW/UFN

RUSSIAN FED. 13-23 RU000A0JTJL3 BAW/UFN

RUSSIAN FED. 13-28 RU000A0JTK38 BAW/UFN

RUSSIAN FED. 13-23 RU000A0JU4L3 BAW/UFN

RUSSIAN FED. 98/28 REGS RUXB XS0088543193 BAW/UFN

RUSSIAN FED. 00/30 REGS RUXD XS0114288789 BAW/UFN

RUSSIAN FED. 12/22 REGS RUXF XS0767472458 BAW/UFN

RUSSIAN FED. 12/42 REGS RUXA XS0767473852 BAW/UFN

RUSSIAN FED. 13/23 REGS XS0971721450 BAW/UFN

RUSSIAN FED. 13/43 REGS XS0971721963 BAW/UFN

