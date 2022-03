Die Aktie von Lucid Motors (WKN: A3CVXG) befindet sich seit den Spitzenkursen im November vergangenen Jahres von 58 US$ im freien Fall und notiert nach -17% Abschlag am Dienstag bei nur noch 24,15 US$. Das hat gute Gründe. Lucid Motors mit Hauptsitz in Newark, Kalifornien, ist ein Entwickler und Produzent von hochpreisigen Elektrofahrzeugen. Zudem entwickelt Lucid unter anderem Software für Batteriezellen. Tiefrote Zahlen Die Lucid Group legte am ...

