Börsen in Frankfurt und London setzen Handel mit russischen Finanztiteln aus >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a .... » Aspermont Limited: Ansprache des ... Ukraine-Konflikte: Börsen in Frankfurt und London setzen Handel mit russischen Finanztiteln aus Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gibt es für VTB, Sberbank und Co. keine aktuellen Kurse an westeuropäischen Börsen mehr. In Gazprom und Rosneft lässt sich aber noch Geld anlegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...