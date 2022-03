Gamechanger bei Sonoro Gold!: Extrem hochgradiges Gold von 37,9 und 46,5 Gramm pro Tonne bestätigt

Anzeige / Werbung Der angehende kanadische Goldproduzent Sonoro Gold (TSX-V: SGO, FSE: 23SP) liefert heute erstklassige Bohrergebnisse von seinem Cerro Caliche Goldprojekt in Mexiko. Diese könnten ein möglicher Gamechanger werden. Goldminenaktie mit Gamechanger-Bohrergebnissen: Sonoro Gold



Mächtige Goldvererzungen von 37,9 und 46,5 g/t durchschnitten Wer Sonoro Gold Corp. (TSX-V: SGO, FSE: 23SP) und das Cerro-Caliche-Goldprojekt im mexikanischen Bundesstaat Sonora bislang als eine Lagerstätte mit niedrigen Goldgehalten in Erinnerung hatte, der muss seit heute umdenken. Denn die jüngsten Bohrergebnisse glänzten mit Spitzengoldgehalten von 37,9 und 46,5 g/t über jeweils 1,53 Meter. Mit diesen Paukenschlägen deutet sich an, dass das große Ziel des Unternehmens, die eigene Ressource vor dem geplanten Produktionsstart verdoppeln und das Minenleben dadurch erheblich verlängern zu können, eine sehr realistische Erwartung ist. Ausgewertet wurden bislang nur die ersten 24 Bohrlöcher von Sonoro Golds neuem Bohrprogramm. Es sieht insgesamt Diamantbohrungen in einem Umfang von 10.000 Meter vor und dient allein dem Ziel, die aktuelle Ressource von 349.000 Unzen in der angezeigten und weiteren 71.000 Unzen in der abgeleiteten Kategorie signifikant zu erweitern. Dies scheint zu gelingen, denn in mehreren Bohrlöchern traf Sonoro Gold auf Goldgehalte, die deutlich über jenen liegen, die Investoren und Analysten bislang vom Cerro-Caliche-Projekt gewohnt waren. Sein Vorteil liegt darin, dass die Früchte sehr niedrig hängen, sprich das Gold bereits in sehr geringen Tiefen angetroffen wird und das Erz zudem sehr leicht aufzuschließen ist. Jetzt kann Sonoro Gold die Vorteile von Cerro Caliche noch besser ausspielen Beides zusammen ergibt durch den Abbau im Tagebau und die einfache Haufenlaugung eine attraktive Gewinnmarge. Sie würde sich nochmals deutlich verbessern, wenn es gelingt, die Ressource auszuweiten, wobei das Ziel von Sonoro Gold auf eine Verdopplung des Golds im Boden hinausläuft. Sollte dies gelingen, würden sich die gesamten Kosten für den Aufbau der Mineninfrastruktur auf wesentlich mehr Unzen verteilen. Damit sinken nicht nur die Produktionskosten, die jetzt schon eine attraktive Marge ermöglichen, sondern es könnte zusätzlich das Minenleben, das bislang auf sieben Jahre veranschlagt wird, deutlich verlängert werden. Ohne den detaillierten Auswertungen zu weit vorgreifen zu wollen, lässt sich jetzt schon sagen, dass diese Ziele realistisch und erreichbar sind, denn die durchstoßene Vererzung war in vielen Bohrlöchern wesentlich reichhaltiger als man es vom Cerro-Caliche-Projekt bislang gewohnt war. Sonoro Gold landet einen Volltreffer nach dem anderen Das Bohrloch mit dem sperrigen Namen SCR-266 durchschnitt beispielsweise einen Abschnitt von 9,14 Meter Länge mit einem Gesamtgehalt von 1,04 g/t Gold. In ihm enthalten waren zwei deutlich höher vererzte Abschnitte. Der Erste ist 1,52 Meter lang und enthält 2,28 g/t Gold, während der zweite Abschnitt 1,53 Meter mit 3,01 g/t Gold aufweist. Dass diese Ergebnisse keine singulären Einzelergebnisse sind, beweist Bohrloch SCR-277. Es durchschnitt 22,86 Meter mit 1,55 g/t Gold. Auch hier waren wieder zwei besonders hochgradig vererzte Zonen mit 6,10 Meter mit 5,18 g/t Gold und 3,05 Meter mit 9,10 g/t Gold enthalten.



Auch Bonanzagrade kann Sonoro Gold jetzt vorweisen Nochmals aus der Reihe fielen die Bohrlöcher SCR-280 und SCR-286, denn SCR-280 durchschnitt 3,05 Meter mit durchschnittlich 19,56 g/t Gold. Darin enthalten war eine 1,53 Meter lange Zone mit einem Bonanzagoldgehalt von 37,90 g/t.



Diese Spitzenwerte konnten im Bohrloch SCR-286 nochmals übertroffen werden, denn der Bohrer durchschnitt 27,43 Meter mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 5,36 g/t. Auch in diesem Bohrloch trat eine Zone besonders hervor. Sie ist 4,57 Meter lang und enthält durchschnittlich 7,16 g/t Gold, wobei ein 4,57 Meter langer Abschnitt sogar mit 22,09 g/t vererzt ist, der selbst in einer Spitzenzone nochmals 1,53 Meter mit 46,5 g/t Gold enthält.



Bestätigt sich hier eine weitere Erwartung des Managements? Dass die Führung von Sonoro Gold mit diesen hervorragenden Ergebnissen sehr gut leben kann, versteht sich von selbst. Wichtig ist dabei nicht nur, dass man dem selbstgesteckten Ziel, die Ressource signifikant zu erweitern und damit das Minenleben erheblich zu verlängern, ein großes Stück nähergekommen ist. Auch eine zweite Annahme des Managements scheint sich zu bestätigen: Bei Sonoro Gold hegte man schon immer die Vermutung, dass die Mineralisierung auf Cerro Caliche eine große Ähnlichkeit zur benachbarten Mercedes-Mine von Equinox Gold aufweist. Auf dieser Mine sind die Goldgehalte direkt unter der Oberfläche eher gering. Sie werden mit zunehmender Tiefe jedoch deutlich höher. Ähnliches deutet sich nun auch für Sonoro Gold an. Die investierten Anleger haben deshalb allen Grund, dem weiteren Verlauf des Bohrprogramms und seinen Ergebnissen mit großer Spannung entgegenzufiebern, denn es hat immer mehr den Anschein, dass die Bohrer einem echten Gamechanger auf der Spur sind.

Hier der Link zur englischen Pressemitteilung Jetzt letztes Video auf YouTube anschauen Mehr zu Sonoro Gold auf axinocapital.de

Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Enthaltene Werte: CA83571A1021

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )