Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine sorgt auch am Dienstag für ausgeprägte Schwankungen an den Finanzmärkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag unter dem Eindruck des anhaltenden Ukraine-Krieges deutlich nachgegeben. Die Indizes zeigten dabei einmal mehr einen sehr volatilen Verlauf: Der Leitindex SMI gab nach einem positiven Handelsbeginn zeitweise um über 200 Punkte nach. Potenzielle Käufer blieben der Börse derzeit lieber fern, während sich weitere Anleger im Zuge der weiter steigenden...

