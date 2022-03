AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Ankauf

AEVIS VICTORIA SA (AEVS:SW): Division Hospitality erwirbt Hotel L'Oscar im Zentrum von London für GBP 60 Millionen.



01.03.2022 / 18:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die Hotelsparte von AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) erweitert ihr Portfolio mit dem Erwerb ihres ersten internationalen Hauses, dem Fünf-Sterne-Hotel L'Oscar im Zentrum von London. Die Victoria Jungfrau AG übernahm die Betreibergesellschaft und die Swiss Hotel Properties SA, die Hotelimmobiliengesellschaft von AEVIS, erwarb das historische Hotelgebäude (freehold) und ein angrenzendes Gebäude. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf GBP 60 Millionen, und die Nutzfläche beträgt 5'200 Quadratmeter. Es wird erwartet, dass das per 1. März 2022 konsolidierte Hotel langfristig einen Umsatz von mehr als GBP 20 Millionen erwirtschaften wird. Der Erwerb des L'Oscar stärkt die Partnerschaft mit Michel Reybier Hospitality, welche auch weitere Hotels der AEVIS-Hotelsparte operativ führt. Das L'Oscar wurde im Frühjahr 2018 nach einer kompletten Renovierung erstmals wiedereröffnet. Es verfügt derzeit über 39 geräumige Zimmer und Suiten, zwei Bars, ein Restaurant mit 74 Plätzen und mehrere Veranstaltungsräume. Die Renovierung wurde vom Architekten Jacques Garcia durchgeführt, der auch für seine Zusammenarbeit mit Michel Reybier bei La Réserve Genève, La Réserve Paris, La Chartreuse du Cos d'Estournel und kürzlich La Réserve Ramatuelle bekannt ist. Im angrenzenden Gebäude wird bis 2023 eine Erweiterung der Kapazitäten mit einem Spa und einem Dutzend Zimmern und Suiten entstehen. Das L'Oscar befindet sich in Holborn, Southampton Row, zwischen Covent Garden und Bloomsbury und unweit des British Museum. Das Gebäude ist der ehemalige Sitz der English Baptist Church und weist dadurch eine besondere Bedeutung und spezielles Interesse für das Vereinigte Königreich auf. Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA, Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10 AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network SA (90%), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus Victoria-Jungfrau AG, einer Hotelkette mit neun Luxushotels in der Schweiz; aus Infracore SA (30%), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Medgate AG (40%), dem unbestrittenen Marktführer in der Telemedizin in der Schweiz und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.

