Niestetal, 1. März 2022 - Der Vorstand der SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) erwartet für das Geschäftsjahr 2021 ein unterhalb der Prognose vom 12. Januar 2022 (EBITDA: 20 Mio. Euro bis 30 Mio. Euro) liegendes operatives Ergebnis. Hintergrund ist die vorvertragliche Einigung zur außerordentlichen Beendigung eines bestehenden Servicevertrags im Bereich Betriebsführung und Wartung für Photovoltaik-Kraftwerke (O&M-Geschäft). Infolge des sich daraus ergebenden erhöhten Rückstellungsbedarfs erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 nach vorläufigen Berechnungen ein operatives Ergebnis (EBITDA) von ca. 9 Mio. Euro. Das vorläufige Ergebnis steht noch unter Vorbehalt der Prüfung durch den Abschlussprüfer. Der Umsatz der SMA belief sich 2021 auf 984 Mio. Euro. Darüber hinaus hat der SMA Vorstand heute die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2022 beschlossen. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand insbesondere aufgrund des weiterhin vorherrschenden globalen Chipmangels einen Umsatz von 900 Mio. Euro bis 1.050 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 10 Mio. Euro bis 60 Mio. Euro.

