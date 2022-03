JinkoSolar katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. So schießt der Kurs rund sechs Prozent in die Gewinnzone. 53,82 USD müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Der weitere Tagesverlauf wird zeigen, ob sich hier kurzfristig eine Trading-Gelegenheit eröffnet.

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur JinkoSolar-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von JinkoSolar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche JinkoSolar-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund 0,8 Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 54,25 USD. Anleger sollten JinkoSolar also unbedingt im Auge behalten.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...