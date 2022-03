Auf dem Markt hält die Nachfrage nach neuen Anwendungsfällen für Event-Strukturen unverändert an

Q4 Inc. (TSX: QFOR), ein führender Anbieter einer Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, meldete, dass sein Produkt "Virtual Investor Day" nun von börsennotierten Unternehmen als hocheffektive Lösung für die Skalierung der Kommunikation zu verschiedenen Themen wie etwa ESG, F&E-Tage, Diskussionen mit Geschäftsführern und Vorstandsmitgliedern und andere genutzt wird, seitdem es vor einem Jahr eingeführt wurde.

Q4 produziert über 4.000 Veranstaltungen pro Jahr und verknüpft seine komplexe Projektmanagement- und Event-Expertise und fundierten Kenntnisse der Kapitalmärkte mit führender Technologie, um ein erstklassiges Veranstaltungserlebnis zu realisieren. Mit Blick auf die kürzlich zur Lösung hinzugefügten neuen Funktionen und Möglichkeiten bietet Q4 seinen Kunden nun ein umfassendes Video-Streaming-Erlebnis, das auf die Veranstaltungsart zugeschnitten ist, die sie ausrichten möchten, sei es On-Demand, eine Voraufzeichnung mit live durchgeführten Fragen und Antworten oder hochproduzierte Videos mit Live-Videomischung vor Ort zur Unterstützung mehrerer Videoaufnahmen. Darüber hinaus können Kunden die Microsite für ihre Veranstaltungen jetzt mit thematischen Vorlagen wie ESG, die die Nachhaltigkeitsstrategie hervorheben und direkte Links zu wichtigen unterstützenden Ressourcen enthalten, besser zur Geltung bringen. Schließlich können Analysen zur Event-Nachbearbeitung, die weitere Einblicke für die IR-Programme der Kunden bieten, in den Q4-Desktop importiert werden.

Unternehmen wie Warby Parker, Tyson Foods, Brinks und zahllose andere haben mit Q4 sehr erfolgreiche Investorenveranstaltungen zur wirksamen Kommunikation wichtiger Botschaften durchgeführt in einem in die IR-Website des Unternehmens integrierten Format, damit es für den kontinuierlichen Zugang und die Ausbildung der Investoren erneut abgespielt und wiederverwendet werden kann. Im vergangenen Jahr wurden die mit Q4 veranstalteten virtuellen Investorentage aller Art fast 40.000 Mal aufgerufen, 40 davon nach der Veranstaltung.

"Ob persönliche, hybride oder vollständig virtuelle Investorenveranstaltungen, Unternehmen nutzen diese virtuellen Investorenveranstaltungen als leistungsstarke Möglichkeit, um die Wirkung ihrer Geschichte in leicht konsumierbarer und mitreißender Form zu steigern", so Darrell Heaps, CEO von Q4. "Aufgrund der wachsenden Nachfrage unserer Kunden erweitern wir unsere ‚Virtual Investor Day'-Lösungen ständig um neue Funktionen, um den Anforderungen eines breiten Spektrums von Veranstaltungen gerecht zu werden und ihre Wirkung durch die Realisierung eines hochwertigen Veranstaltungserlebnisses zu verstärken. Wir freuen uns darauf, mit der Produkt- und Dienstleistungs-Suite von Q4 weiterhin eine effektive und überzeugende Kommunikation auf den Kapitalmärkten zu ermöglichen."

Für weitere Informationen über die "Virtual Investor Day"-Lösungen von Q4 klicken Sie bitte hier.

Über Q4 Inc

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist ein führender Anbieter einer Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen mit Blick auf gegenseitige Begegnungen, Kommunikation und den Umgang miteinander treffen. Die durchgängige Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.600 börsennotierte Unternehmen, darunter einige der renommiertesten Marken der Welt. Q4 unterhält den Hauptsitz in Toronto sowie Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen erhalten Sie unter q4inc.com.

