UKRAINE-BLOG/Bundesregierung bereitet Taskforce zum Vollzug von Sanktionen vor

Bundesregierung bereitet Taskforce zum Vollzug von Sanktionen vor

Mehr als 960 Sanktionen haben die Europäische Union (EU), Großbritannien, Schweiz und die USA gegen russische Personen, Unternehmen und Institutionen verhängt. Um sicherzugehen, dass diese Sanktionen vollzogen werden, bereitet die Bundesregierung gerade mit Hochdruck eine Taskforce vor. Ein Regierungssprecher erklärte auf Anfrage derZeitung Welt: "Die Abstimmung innerhalb der Bundesregierung zur Umsetzung der neu beschlossenen Sanktionen läuft." Die gemeinsame internationale Taskforce solle die "wirksame Umsetzung unserer Finanzsanktionen sicherstellen". Dazu gehörten das Identifizieren und Einfrieren der Vermögenswerte sanktionierter Personen und Unternehmen - sowie das Unterbinden von Versuchen, die Sanktionen zu umgehen. Die Federführung auf Bundesebene hat das Finanzministerium.

IGH tagt zu möglichen Menschenrechtsverbrechen in Ukraine

Der Internationale Gerichtshof (IGH) kommt Anfang nächster Woche in Den Haag zu Anhörungen über mögliche russische Menschenrechtsverbrechen in der Ukraine zusammen. Bei den öffentlichen Sitzungen gehe es um den "Verdacht des Völkermords", erklärte das oberste Rechtsorgan der Vereinten Nationen am Dienstag. Die ukrainische Regierung hatte den IGH zuvor angerufen und Russland die Planung eines Völkermords in der Ukraine vorgeworfen.

Platzeck tritt als Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums zurück

Als Konsequenz seiner "Fehleinschätzung" Russlands tritt der SPD-Politiker Matthias Platzeck vom Vorsitz des Deutsch-Russischen Forums zurück. "Den Völkerrechts- und Kulturbruch, den der russische Präsident mit dem Überfall auf das Nachbarland, auf die Ukraine, befohlen hat, habe ich nicht für möglich gehalten", erklärte er zur Begründung seines Schritts. "Unzählige Menschen müssen jetzt leiden, die Welt ist noch gefährlicher geworden als vorher. Für meine Fehleinschätzung übernehme ich die Verantwortung. Ich hätte es klarer sehen können, klarer sehen müssen."

Glencore überpüft Beteiligungen an Rosneft und EN+

Der Rohstoffkonzern Glencore plc überprüft nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine seine Geschäftsaktivitäten in Russland und seine Beteiligungen an den russischen Aluminium- und Energieerzeugern EN+ Group International PJSC und Rosneft Oil Co. Das Unternehmen teilte weiter mit, dass es in Russland "keinen operativen Fußabdruck" habe und sein Handelsengagement dort "nicht wesentlich" sei

Nato-Außenminister beraten Freitag in Dringlichkeitssitzung über Ukraine

Die Nato hat für Freitag eine Dringlichkeitssitzung der Außenminister aller Mitgliedstaaten einberufen. Bei dem Treffen in Brüssel werden die Minister Diplomatenangaben zufolge über die Situation in der Ukraine seit Beginn des russischen Einmarsches beraten. Zudem soll es um die Verstärkung der Verteidigung an der Ostflanke gehen, wie es weiter hieß. Die Nato-Mitgliedstaaten hatten sich am Freitag vergangener Woche bei einem Gipfeltreffen darauf geeinigt, zur Abschreckung Russlands ihre Präsenz an der Ostflanke deutlich auszubauen.

Daimler Truck zieht Vertreter aus Kamaz-Verwaltungsrat ab

Der weltgrößte Lastwagenhersteller Daimler Truck kappt infolge des Ukrainekriegs zusehends seine Verbindungen zu dem russischen Fahrzeughersteller Kamaz. Konkret zieht der Konzern nun seine beiden Vertreter im zwölfköpfigen Verwaltungsrat der Russen bis auf Weiteres ab. Jan Krönig, der Strategiechef von Daimler Truck, und Wolfram Schmid, Head of Product Platforms, werden ihre Mandate bei Kamaz ab sofort ruhend stellend, bestätigte ein Konzernsprecher dem Handelsblatt. Die beiden Manager werden folglich an keinen Board-Sitzungen mehr von Kamaz teilnehmen. Bereits am Montag hatte Daimler Truck alle geschäftlichen Aktivitäten mit Kamaz in dem gemeinsamen Joint Venture DK RUS gestoppt.

Adidas rüstet Russlands Fußball-Nationalelf nicht mehr aus

Adidas setzt seine Partnerschaft mit dem Russischem Fußballverband (RFS) mit sofortiger Wirkung aus, wie ein Unternehmenssprecher mitteilte. Einem Medienbericht zufolge lief der Ausrüstervertrag seit 2008, war 2018 verlängert worden und wäre noch bis Ende 2022 gelaufen.

Puma setzt Vertrag mit Russlands Basketball-Verband aus

Nach der Entscheidung des IOC, den Ausschluss von russischen Athleten und Athletinnen von internationalen Wettbewerben zu empfehlen, wird Puma seinen Vertrag mit dem Russischen Basketball Verband mit sofortiger Wirkung aussetzen, wie ein Unternehmenssprecher mitteilte.

Johnson: Russische Angriffe auf Charkiw "absolut widerlich"

Der britische Premierminister Boris Johnson hat die anhaltenden russischen Angriffe mit vielen Toten auf die ukrainische Stadt Charkiw mit scharfen Worten verurteilt. "Was in Charkiw geschieht, ist absolut widerlich und erinnert mich an den Beschuss des Marktes von Sarajevo, an den Beschuss unschuldiger Menschen in Bosnien", sagte Johnson am Dienstag während eines Besuchs auf einem Nato-Stützpunkt in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Im Zentrum der zweitgrößten Stadt der Ukraine waren am Dienstagmorgen nach Angaben von Rettungskräften durch russischen Raketen- und Artilleriebeschuss mindestens zehn Menschen getötet und 20 verletzt worden. Am Montag waren bereits mindestens 11 Menschen getötet worden.

Scholz telefoniert mit Selenskyj, verurteilt russische Aggression

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat ihn einem Telefonat mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj die russische Aggression "auf Schärfste" verurteilt, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte. Beide sprachen über die Lage und Selenskyj berichtet insbesondere die anhaltenden russischen Angriffe auf die Ukraine. Scholz informierte den ukrainischen Staatspräsidenten über den Stand der deutschen Unterstützung und die zahlreichen Solidaritätsbekundungen in Deutschland. Laut Hebestreit bedankte sich Selenskyj für die deutsche und europäische Solidarität in der schwierigen Lage für sein Land.

DHL stellt Transportdienstleistungen in die und aus der Ukraine ein

Die Deutsche Post DHL Group stellt die Transportdienstleistungen in die und aus der Ukraine vorübergehend ein. Dementsprechend nehme man derzeit keine DHL-Sendungen entgegen, die für die Ukraine bestimmt sind oder aus der Ukraine kommen, teilte der Konzern mit. Einfuhren nach Russland seien ebenfalls "bis auf Weiteres" ausgesetzt. Die Büros und Betriebe in der Ukraine seien bis auf Weiteres geschlossen.

China "bedauert" Ukrainekrieg und fordert Verhandlungslösung

China hat der Ukraine sein Bedauern wegen des Krieges im Land ausgesprochen. Die Regierung in Peking "bedauert zutiefst, dass der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland ausgebrochen ist", sagte Außenminister Wang Yi zu seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba laut dem staatlichen Fernsehsender CCTV in einem Telefonat am Dienstag. Besonders das Leid der Zivilbevölkerung habe Chinas "größte Aufmerksamkeit". "China unterstützt alle konstruktiven internationalen Bemühungen, die einer politischen Lösung dienlich sind", sagte Wang demnach weiter.

DIW: EZB wird wegen Ukraine-Krieg die Zinsen vorerst nicht anheben

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird wohl aufgrund des Kriegs in der Ukraine vorerst auf die Ankündigung höherer Zinsen verzichten. Das sagte Alexander Kriwoluzky, Ökonom des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Die EZB wird im März sehr wahrscheinlich von dem Ausstieg aus dem Anleihenkaufprogramm und der Ankündigung einer Zinserhöhung Ende des Jahres absehen", sagte er. Stattdessen werde sie auf die schwache wirtschaftliche Entwicklung verweisen und die Inflation in Kauf nehmen. "Das wird die Inflation dann weiter anheizen, und sie wird sicher über vier Prozent liegen", sagte Kriwoluzky. Der Krieg und die Sanktionen würden zu steigenden Öl- und Gaspreisen führen. Außerdem würden durch den unterbrochenen Landweg nach China die Lieferengpässe in Deutschland noch weiter verstärkt werden.

TUI-Großaktionär Mordaschow reagiert mit Unverständnis auf EU-Sanktionen gegen ihn

Der russische Großaktionär des Reisekonzerns TUI, Alexej Mordaschow, hat mit Unverständnis auf die gegen ihn verhängten EU-Sanktionen reagiert. "Ich stand der Politik nie nahe", hieß es in einer Erklärung Mordaschows, die AFP am Dienstag vorlag. Er habe sich "immer darauf konzentriert, in den Unternehmen, für die ich sowohl in Russland als auch im Ausland gearbeitet habe, ökonomische Werte aufzubauen, Jobs zu schaffen und Gemeinschaften vor Ort zu unterstützen". Mit der Entstehung "der aktuellen geopolitischen Spannungen" habe er "absolut nichts zu tun", erklärte Mordaschow - "und ich verstehe nicht, warum die EU Sanktionen gegen mich verhängt hat".

