Stafl Systems, Idneo, BSLBATT Battery und American Battery Solutions treten dem Kompatibilitätsprogramm von Delta-Q Technologies bei, um Innovation und Zusammenarbeit zwischen den Sektoren Elektrobatterien, Batteriemanagementsysteme, Ladegeräte und Ausrüstung zu erleichtern.

Delta-Q Technologies (Delta-Q) gab heute bekannt, dass es vier weitere Unternehmen in sein Partnerprogramm "Charged by Delta-Q" aufgenommen hat. Die neuen Partner sind Stafl Systems, Idneo, BSLBATT Battery und American Battery Solutions. Wie bereits bestehende Partner haben diese Unternehmen Zugang zu den Tools, der Markenassoziation und dem Support, um mit Delta-Q in einer Vielzahl von Märkten für Elektroantriebe zusammenzuarbeiten. Dies bedeutet auch, dass von Delta-Q belieferte OEMs nun über ein kuratiertes Netzwerk von 13 kompatiblen Herstellern von Batterien und Batteriemanagementsystemen (BMS) verfügen, die gut mit den Ladelösungen von Delta-Q zusammenarbeiten.

"Wir freuen uns, unsere vier neuen Partner im Programm willkommen zu heißen", sagte Rod Dayrit, Director of Business Development, Americas bei Delta-Q. "Die Ausweitung dieses Programms ist ein wichtiger Meilenstein, da wir das Engagement und die Zusammenarbeit zwischen Herstellern in den Bereichen Elektrofahrzeuge und Industrieausrüstung vorantreiben wollen. Indem wir unsere Kompatibilität mit unseren Batteriepartnern und jetzt BMS-Partnern signalisieren, sind wir in der Lage, unsere Reichweite zu erweitern und OEMs eine vertrauenswürdige Quelle zur Verfügung zu stellen, um die hochwertigsten und kompatiblen Energielösungen zu sichern, die letztlich ihr Geschäft erweitern werden."

Das im Mai 2021 gestartete Kompatibilitätsprogramm wurde ins Leben gerufen, um OEMs das Vertrauen zu geben, dass die Kombination aus Batterie, BMS und Ladegerät ihren Elektroantriebsprodukten die beste Leistung ihrer Klasse, eine verlängerte Batterielebensdauer und maximale Betriebszeit bietet. Durch das Programm können OEMs getestete Algorithmen und Integrationen mit den Ladegeräten von Delta-Q und einer Vielzahl von Batterien und BMS anzeigen.

"Das Ziel des Kompatibilitätsprogramms von Delta-Q ist es, unseren Partnern zu helfen, das Bewusstsein für die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Batterie oder ihres BMS zu schärfen", sagte Steve Blaine, Co-CEO und EVP of Engineering and Quality bei Delta-Q. "Wir freuen uns, unsere langjährige Zusammenarbeit mit unseren Partnern fortzusetzen und den Wert unserer kombinierten Lösungen weiter zu demonstrieren."

Als Teil des Programms erhalten Batterie- und BMS-Partner eine "Charged by Delta-Q"-Kennzeichnung zur Verwendung auf ihren Produkten, Verpackungen und Marketingmaterialien, die sie nutzen können, um ihre Einnahmequellen zu erweitern und neue Branchen oder Regionen anzusprechen, in denen Delta-Q derzeit tätig ist. Das Logo bedeutet für OEMs, dass die Batterie oder das BMS mit den Ladegeräten von Delta-Q kompatibel ist. Während des Austauschprozesses ermöglicht das Programm dem Aftermarket, auf einer Batterie oder einem BMS nach der Kennzeichnung "Charged by Delta-Q" zu suchen.

Teilnehmende Hersteller werden in eine umfassende Tabelle der Produkttypen auf der Website von Delta-Q aufgenommen. Sie werden auch an der virtuellen Konferenz der ZAPI GROUP teilnehmen, die vom 5. bis 7. April 2022 stattfindet.

Um mehr über Charged by Delta-Q zu erfahren, besuchen Sie https://hubs.ly/Q01535rb0.

Über Delta-Q Technologies

Delta-Q Technologies lädt die Zukunft auf und treibt die weltweite Umstellung auf elektrische Energie voran! Wir entwickeln, testen und fertigen gemeinsam robuste Batterieladegeräte, die die Leistung der Elektrofahrzeuge und Industriemaschinen unserer Kunden verbessern. Als Lieferant der Wahl für Tier-1-OEMs nutzen wir unsere Werte, unsere Ausdauer und unser technisches Know-how, um unsere Kunden durch den Elektrifizierungsprozess für eine nachhaltige Welt zu führen.

Wir sind Teil der ZAPI GROUP von Unternehmen und haben unseren Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Das Team und der Vertrieb von Delta-Q erstreckt sich über fünf Kontinente zu Dienstleistungsbranchen wie elektrische Golfwagen, Hubwagen, Hubarbeitsbühnen, E-Mobilität, Bodenpflegemaschinen, Nutz-/Freizeitfahrzeuge und neue Märkte wie Outdoor-Kraftausrüstung.

