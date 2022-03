Andersen Global erweitert seine geografische Präsenz in Asien durch eine Kooperationsvereinbarung mit dem in Bangladesch ansässigen Dienstleistungsunternehmen ACE Advisory.

ACE Advisory wurde 2012 von den Partnern Montakim Ahmed und Seezan M. Choudhury gegründet und betreut ausländische und lokale Klienten mit zwei Partnern und mehr als 45 Juristinnen und Juristen. Von ihrem zentralen Büro in Dhaka aus bietet die Kanzlei allgemeine Beratung, Unternehmenssekretariatsdienste und ausgelagerte professionelle Dienstleistungen und hat dafür Kompetenzen in den Bereichen Buchhaltung, Steuern, Lohnbuchhaltung, Compliance, Umstrukturierung und M&A.

"Wir sind weiterhin bestrebt, unsere lokalen und internationalen Kunden nahtlos mit erstklassigen Lösungen zu bedienen", sagte Montakim. "Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global wird nicht nur unsere Fähigkeit stärken, unseren Kunden integrierte, umfassende Lösungen in verschiedenen Rechtsordnungen zu bieten, sondern auch die Entwicklung unseres Unternehmens durch unsere kombinierten Ressourcen und ein verstärktes Engagement für Stewardship auf die nächste Stufe heben."

Andersen Global Chairman und Andersen CEO Mark Vorsatz fügte hinzu: "Bangladesch ist ein weiterer Schlüsselmarkt in unserer Expansionsstrategie in Asien. Das Land ist zu einem wichtigen Markteintrittspunkt für indische, amerikanische und europäische Investoren geworden, und das sektorale Fachwissen und die starken lokalen Kenntnisse von ACE Advisory verstärken unsere Präsenz in der Region, während wir weiterhin eine wettbewerbsfähige Plattform aufbauen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 9000 Juristinnen und Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 331 Standorten vertreten.

