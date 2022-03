Big Data erfordert mehr, als herkömmliche BI- und Analysetools bieten können

Auf der Big Data AI World vom 2. bis 3. März 2022 im ExCel London werden die Experten für Business Intelligence und Analysetechnologien von Pyramid Analytics die Pyramid Decision Intelligence Platform vorstellen und vorführen. Die Teilnehmer der Konferenz werden skalierbare Lösungen kennenlernen, die dabei helfen, datengesteuerte Entscheidungen und intelligente Innovationen auf das nächste Level zu heben. Die Registrierung ist kostenlos. Pressemedien und Branchenanalysten können im Vorfeld eine persönliche Vorführung oder ein Interview mit dem Leiter des Produktmanagements von Pyramid buchen, indem sie sich an pyramidanalytics@resonancecrowd.com wenden.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform ist ein ABI-Tool (Analytik und Business Intelligence) der nächsten Generation, das speziell für eine optimierte, einheitliche und integrative Entscheidungsfindung entwickelt wurde. Mit einer leistungsstarken Engine für Direktabfragen im Kern kombiniert die Plattform von Pyramid auf einzigartige Weise Datenaufbereitung, Business Analytics und Datenwissenschaft in einer einzigen Umgebung und lässt sich für alle Daten, jede Person und alle Analyseanforderungen mit integrierter Zuverlässigkeit, Daten-Governance und Sicherheit skalieren.

Wichtige Punkte:

Die Experten von Pyramid Analytics werden in drei Sitzungen vortragen: Decision Intelligence (Entscheidungsintelligenz): Goodbye BI, Hello to What's Next in Business Analytics (Auf Wiedersehen BI, Hallo zu den Neuerungen in Business Analytics) The Big Debate (die große Debatte): Is Augmented Analytics the Future of BI? (Ist Augmented Analytics die Zukunft von BI?) Decision Intelligence (Entscheidungsintelligenz): What Is It and Why Should You Care? (Was ist das und weshalb ist das für Sie wichtig?)

Während der gesamten Konferenz werden in regelmäßigen Abständen und auf Anfrage Demonstrationen der Pyramid Decision Intelligence Platform am Stand B230 (neben dem Keynote-Theater) präsentiert.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform hat zahlreiche Preise und Analysten-Auszeichnungen erhalten.

Klicken Sie hier, um eine Demonstration der Pyramid Decision Intelligence Platform zu vereinbaren.

Die Experten für Entscheidungsintelligenz von Pyramid Analytics, Ian MacDonald, Director of Product Management, und Calvin Fuss, Solutions Engineer, sind bei den folgenden Sitzungen als Referenten vertreten:

Mittwoch, 2. März, 11:15 Uhr GMT (Keynote Stage)

Entscheidungsintelligenz: Goodbye BI, Hello to What's Next in Business Analytics Sein Sie bei Calvin Fuss mit dabei, einem Pyramid Analytics Solution Engineer, der die wichtigsten Merkmale einer Decision Intelligence-Plattform erklären wird, und auch warum sie wichtig sind und wie eine integrierte Decision Intelligence Platform dazu beitragen kann, mehr Entscheidungsträgern in Ihrem Unternehmen prädiktive Analysen zugänglich zu machen.

Mittwoch, 2. März, 13:05 Uhr GMT (Theater 1)

Die große Debatte: Is Augmented Analytics the Future of BI? (Ist Augmented Analytics die Zukunft von BI?) Mithilfe von Augmented Analytics können KI und ML auf die Daten Ihres Unternehmens angewendet werden und halbautomatisch Daten bereinigen, nach Mustern suchen und Erkenntnisse gewinnen. Redner: Ian MacDonald, Director of Product Management, Pyramid Analytics, und Führungskräfte von DigiHaul und John Lewis Partnership.

Mittwoch, 2. März, 16:05 Uhr GMT (Theater 1)

Decision Intelligence Was ist das und weshalb ist das für Sie wichtig? Decision Intelligence ist einer der wichtigsten strategischen Technologietrends von Gartner für das Jahr 2022. Gartner definiert Decision Intelligence als "einen praktischen Bereich, der eine große Bandbreite von Entscheidungstechniken beinhaltet und verschiedene traditionelle und fortschrittliche Disziplinen zusammenbringt, um Entscheidungsmodelle und -prozesse zu entwerfen, zu modellieren, auszurichten, auszuführen, zu überwachen und abzustimmen". Redner: Ian MacDonald, Leiter des Produktmanagements, Pyramid Analytics.

Zitat der Geschäftsführung

Chas Kielt, Vice President, Global Corporate Communications and Partner Marketing, Pyramid Analytics: "Unternehmen mussten sich zu lange entscheiden zwischen Selbstbedienung und Governance, zwischen Skalierung und Performance, zwischen Komfort und Leistung. Heute kann man nur gewinnen, wenn man intelligente Entscheidungen schneller trifft. Deshalb hat Pyramid eine "End-to-End Decision Intelligence"-Lösung entwickelt, die keine Kompromisse zulässt. Führende Unternehmen aus der ganzen Welt darunter Volkswagen, Siemens und Dell nutzen Decision Intelligence, um ihr Wachstum voranzutreiben und erfolgreiche Geschäftsstrategien zu entwickeln. Wenn es um Entscheidungen geht, ist die Wahl klar. Mit der Pyramid Decision Intelligence Plattform sind Kompromisse nicht mehr nötig."

Über Pyramid Analytics

Die Pyramid Decision Intelligence Plattform macht den strategischen Wert von Unternehmensdaten für jeden in der modernen Belegschaft zugänglich. Nur Pyramid vereint Datenaufbereitung, Geschäftsanalytik und Datenwissenschaft in einer einzigen ABI-Umgebung (Analytics and Business Intelligence). Pyramid kombiniert die Leistung fortschrittlicher prädiktiver Analysen mit einer intuitiven Benutzerschnittstelle und KI-Anleitung. Von Datenwissenschaftlern bis hin zu nicht technisch bewanderten Geschäftsleuten erhält jede und jeder das nötige Benutzererlebnis, um fundierte Entscheidungen treffen zu können: Zugang zu verlässlichen Daten, bedarfsgerechten und kontextabhängigen Berichten sowie interaktiven und umsetzbaren Analysen in Echtzeit und mit Self-Service. Vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung.

Pyramid Analytics ist in Amsterdam eingetragen und hat regionale Hauptsitze in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York und Tel Aviv. Unser Team ist auf der ganzen Welt zu Hause, denn geografische Herkunft sollte keine Barriere für Talente und Chancen sein. Weitere Informationen finden Sie unter Pyramid Analytics.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220301005457/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Medienvertreter:

Tom Fry

Resonance, +44 77 3344 2094

pyramidanalytics@resonancecrowd.com